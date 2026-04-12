Чем интересен для туриста Жашков, который прославился благодаря "Файной Юкрайне"

Название Жашков знает каждый, кто хотя бы раз смотрел "Файну Юкрайну" – некогда популярное скетч-шоу, где события разворачиваются именно в этом черкасском городе. Автор шоу Сергей Притула рассказывал, что его выбрали почти случайно.

Однако Жашков значительно интереснее, чем просто как телевизионная локация. Со ссылкой на uain.press рассказываем об этом подробнее.

Чем удивит путешественника Жашков на Черкащине?

Жашков расположен в Черкасской области и имеет давнюю и непростую историю. Первое официальное письменное упоминание датировано 1636 годом, когда было основано городище на месте впадения реки Козина Рудка в Раву Жашковскую.

По одной из версий, название города происходит от имени волынского казака Жашка, который поселился здесь с молодой женой. И когда люди стали спрашивать: "Чей хутор?" – то слышали ответ: "Жашков". Как бы там ни было, а раньше на этом месте стоял еще более древний город – Торческ, но его неоднократно разрушали на протяжении истории.

Сегодня Жашков имеет статус одного из уникальных аграрных центров Украины. Здесь расположен большой рынок скота – говорят, один из крупнейших в Европе такого рода, и эта деталь сама по себе может удивить туриста.

Однако главным местом притяжения здесь является Жашковский конно-спортивный комплекс, как указано на IGotoWorld. Он один из крупнейших в Украине, и там можно не только покататься на лошадях, но и увидеть показательные выступления и соревнования. На его территории есть рестораны, бар, боулинг, сауна и два озера. И, конечно, гостиничный комплекс, чтобы жить непосредственно возле конного завода.

Для любителей природы неподалеку от Жашкова, в селе Буки, расположен Букский каньон на реке Горный Тикич. Это уникальный геологический памятник – каньон с гранитными скалами, где сохранились руины древней водяной мельницы и где летом можно поплавать между естественными скальными берегами.

Экскурсионные туры из Киева в Жашков традиционно сочетают обе локации – конный завод и каньон – в однодневный маршрут. А рядом с этим в Жашкове можно посмотреть дендропарк, историко-краеведческий музей на улице Соборной, и парк Победы.

Под центральной частью города с давних времен сохранились также малоисследованные подземные ходы, но о них местные краеведы до сих пор не говорят ничего определенного. Вблизи города еще и находили остатки поселения черняховской культуры III – IV веков.

