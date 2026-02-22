В этом городе родился Самойло Кошка, которого называют легендарным казацким флотоводцем

Этот исторический город на Черкащине впервые упомянут в летописях под 1078 годом. А еще он известен тем, что стал родиной легендарного казацкого флотоводца Самойла Кошки.

Речь идет о Каневе в Черкасской области. Со ссылкой на peek.com рассказываем о нем подробнее.

Смотрите также Где на самом деле родился Тарас Шевченко и что там стоит увидеть современному туристу

Здесь вырос первый украинский флотоводец Самойло Кошка: что посмотреть в Каневе?

Самойло Кошка родился около 1530 года в дворянской семье в Каневе, и уже с 1550 года начал участвовать в походах. В частности, в войске знаменитого Дмитрия Вишневецкого, в котором и приобрел боевой опыт и казацкие навыки, как отмечает kaniv.net.

В итоге Кошка стал первым, можно сказать, адмиралом, который открыл казацкому флоту широкий путь в Черное море. Он усовершенствовал и приспособил казацкую чайку к морским походам, создал тактику боя казацкой эскадры с турецким флотом и тактику штурма морских крепостей.

К примеру, собрав флот, Самойло впервые вышел в Черное море в 1567 году и в течение двух лет штурмовал крымский город Козлов (ныне Евпатория). А еще придунайские города Измаил, Килию, Белгород и Очаков, и громил турецкие галеры в море.

Сам Канев – древний город, впервые упомянутый в летописях под 1078 годом. А чем же славится он в наши дни? Прежде всего, это место последнего упокоения Тараса Шевченко. Национальный заповедник здесь охватывает Тарасову гору с могилой поэта, Успенский собор, музей "Тарасова светлица" и парк скульптур "Шевченкова аллея".

В музее хранят посмертную маску Кобзаря, личные вещи Шевченко, коллекцию бандур, огромный вышитый портрет поэта и кованые листья с декоративного венка, положенного на его гроб в Петербурге. А еще здесь прекрасные виды на реку Днепр.

Также стоит побывать в Каневском природном заповеднике, где есть краснокнижные растения, вековые дубы, лоси, кабаны, орлы и черные аисты. Он занимает более двух тысяч гектаров. В Музее природы здесь хранят уникальные экспонаты – окаменелые зубы, бивни мамонтов, рога гигантских оленей, зубы акулы ламны и коллекцию бабочек.

Интересные факты о Каневе и виды современного города: смотрите видео gotogetherwithABud

Среди культовых сооружений Канева выделяется деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы XVI века, восстановленная по приказу Ивана Мазепы после татарского нашествия. Вид церкви воссоздали благодаря рисункам французского художника Жана-Анри Мюнца.

Но главной архитектурной достопримечательностью Канева является Успенский собор, построенный киевским князем Всеволодом в 1144 году. Сначала он был Георгиевским, но позже храм переосвятили на Успение Богоматери. В 1239 году орда разрушила Канев, однако собор частично уцелел – отстроили святыню в XVI веке.

Гиды рассказывают об обороне собора от турецко-татарской армии в 1678 году под руководством архимандрита Макария. Тогда враги обложили собор дровами и соломой и подожгли, а защитников подвергли жестоким пыткам. Макария канонизировали как чудотворца и мученика, и сейчас рядом с собором стоит ему памятник.

Какие еще туристические магниты Черкасской области стоит посетить?