Эти сооружения во Франции старше пирамид: почему Карнак шокирует ученых и манит туристов

Величественный комплекс Карнак в Бретани вмещает 3000 древних загадок, официально признанных мировым наследием после длительной борьбы. Это каменные сооружения, которые пришли из неолита и до сих пор удивляют современных исследователей и поражают туристов.

Речь идет о знаменитых мегалитах Карнака, что полностью переворачивают представление об инженерных способностях древних людей.

Стоят уже 6000 лет: во Франции есть загадочные мегалиты, старше пирамид Гизы

Когда турист попадает в Карнак во Франции, в историческом регионе Бретань, то прежде всего стремится увидеть здешние 3000 монументальных каменных великанов. Они выстроились в ровные параллельные ряды почти на 4 километра вдоль Атлантического побережья и залива Морбиан.

Этот комплекс официально признан мировым достоянием, как сообщает сайт ЮНЕСКО, с 2025 года. Только тогда завершив длительный 13-летний марафон бюрократических процедур, хотя никто не сомневался, что бретонские мегалиты заслуживают на описанную честь.

Эти удивительные сооружения неолитической эры не только поражают масштабом, но и возрастом. Пока путешественники со всего мира штурмуют Великую пирамиду Гизы, построенную примерно в 2560 году до нашей эры, мегалиты Карнаки тихо стоят на своем месте уже около 6 тысячелетий.

По итогу радиоуглеродного анализа больших вертикальных менгиров, как пишет издание Archaeology Magazine, возраст древнейших достигает невероятных 6600 – 6300 лет. В целом комплекс закладывали и расширяли в неолитический период в течение 5000 – 2300 годов до нашей эры.

Древние строители продемонстрировали филигранное понимание окружающей среды. Каждая каменная конструкция здесь идеально интегрирована в местный рельеф, взаимодействуя с уникальной геоморфологией и водными объектами.

Какие тайны скрывают древние гробницы и средневековые сооружения Карнака?

Однако Карнак – это не только бесконечные аллеи из камней. Регион скрывает фантастическое многообразие мегалитических форм. Рядом с величественными менгирами возвышаются дольмены – коллективные гробницы, сооруженные из огромных плоских каменных плит. Среди самых известных локаций, которые непременно стоит увидеть – знаменитый дольмен Тавлица Торговца в Локмарьякере, а также дольмены Мане-Керионед и Кериаваль непосредственно в Карнаке.

Во время раскопок внутри этих сооружений исследователи обнаружили уникальные артефакты – древнюю керамику, каменные орудия труда и полированный камень. Кроме этого, ландшафт украшают тумулусы – величественные насыпные погребальные курганы.

Интересно, что новые поколения часто строили свои аллеи просто поверх более ранних сооружений, а в галло-римские времена древние памятники использовали повторно. Уже в Средневековье люди оставили свой след, возведя первую часовню на вершине кургана Сен-Мишель.

Какие строгие правила должны соблюдать туристы возле мегалитов Карнака?

Планируя путешествие в это мистическое место, путешественникам следует учесть важный нюанс, чтобы не испортить себе отдых. Как отмечает официальный сайт памятника menhirs-carnac.fr, прогуляться по пешеходной тропе вокруг мегалитов можно абсолютно бесплатно в любое время. Однако непосредственный доступ к самим каменным великанам строго ограничен.

Свободно подойти и прикоснуться к тысячелетней истории разрешено только в период с октября до конца марта. С наступлением тепла администрация закрывает такой свободный вход, чтобы защитить местную экосистему и предотвратить разрушение почвы. В этот высокий сезон попасть внутрь комплекса можно исключительно в составе официальной экскурсии с гидом.

Обратите внимание: по состоянию на май 2026 года стоимость стандартного взрослого билета составляет 13 евро (это примерно 670 гривен), а приобрести его можно онлайн или непосредственно в кассе.

Также стоит заглянуть в Музей первобытного человека Карнака. Это крупнейший в мире мегалитический музей, где собрали более 3000 уникальных объектов, найденных во время археологических раскопок. А еще благодаря современным визуализациям здесь можно наглядно проследить невероятный путь в 450 тысяч лет длиной – от палеолита до галло-римской эпохи.

Какие еще загадочные места Европы стоит посетить путешественникам?

Европа в целом скрывает множество удивительных уголков, которые способны поразить даже самых опытных путешественников. Кроме величественных Камней Карнака, на континенте есть немало мистических и исторических памятников, дышащих тайнами.

К примеру, стоит открыть для себя шотландские Мегалиты Стеннесса, что тоже древнее Стоунхенджа, а еще таинственные подземные катакомбы Парижа или португальскую усадьбу Кинта да Регалейра.