На отдаленном острове в сердце Тихого океана стоят гигантские каменные стражи, которые наблюдают за людьми уже сотни лет. Это остров Пасхи, или Рапа Нуи, и его тайны до сих пор остаются загадкой для мира. Ниже, со ссылкой на Noiser History Podcasts, мы расскажем вам об этом месте.

Что делает остров Пасхи уникальным?

Остров Пасхи, известный местным жителям как Рапа Нуи, является одним из самых отдаленных населенных островов на Земле. Он расположен в юго-восточной части Тихого океана. Самым известным элементом острова являются гигантские каменные статуи моаи, которые наблюдают за ландшафтом уже столетиями и вызывают восхищение у туристов и ученых во всем мире.

Кто первыми поселился на острове и как они сюда добрались?

Первые полинезийские мореплаватели высадились на Рапа Нуи около 800 года нашей эры. Они совершили невероятное путешествие без современных навигационных приборов, руководствуясь лишь знанием о небольших островах, замеченных во время предыдущих экспедиций. Когда они достигли золотых пляжей Рапа Нуи, остров был покрыт лесами, богат птицами и рыбой.

Зачем были созданы статуи моаи?

На острове насчитывается 1 043 статуи, известные как моаи. Хотя их часто называют "головами острова Пасхи", они имеют туловища, которые обычно похоронены в земле. Статуи вырезали из мягкого вулканического туфа с помощью каменных инструментов токи.

Считается, что мастера создавали моаи в честь предков, вождей или важных членов общины. Каждая статуя уникальна, воспроизводя черты лица человека, которого почитали, и часто служила погребальным или ритуальным объектом.

Почему имеет название "остров Пасхи"?

Остров получил свое современное название потому, что его впервые открыли европейцы в Пасхальное воскресенье 1722 года, рассказывают туристы на Reddit. Голландские мореплаватели, возглавляемые Яном Янссеном, высадились на острове именно в этот праздничный день, поэтому назвали его островом Пасхи. Это объясняет, почему современное международное название не совпадает с местным Рапа Нуи.

Как развивался туризм на острове?

Первые детальные исследования провела британская исследовательница Кэтрин Роутледж в 1915 году. Туризм стал активно развиваться только после 1967 года, когда появились регулярные рейсы из Сантьяго.

Сегодня остров принимает около 156 000 туристов в год, а большинство местных работает в сфере туризма, что приносит около 120 миллионов долларов ежегодно. Однако местные обеспокоены влиянием туризма на экосистему и культурное наследие и стремятся к большей автономии от Чили.

Почему моаи до сих пор поражают?

Несмотря на века изменений и многочисленные исторические события, большинство моаи сохранились. Они стояли как стражи острова, свидетельствуя о приходе исследователей, работорговцев, болезни и падении цивилизации. Моаи продолжают восхищать туристов и исследователей всего мира.

