Мексика для новичков: как правильно спланировать первое путешествие и о чем важно знать
- С 2023 года активно развивается туризм в Мексике с открытием железнодорожной линии Tren Maya и новых аэропортов.
- Мексика предлагает культурные впечатления, многочисленные достопримечательности, а также активности на свежем воздухе, такие как дайвинг и велотуры.
Мы подготовили важнейшую информацию для туристов, которые еще никогда не были в Мексике, но планируют ее посетить. Вы узнаете как основные советы по пребыванию, так и перечень интересных локаций.
Как правильно спланировать свою первую поездку в Мексику?
Мексика – страна кактусов, густых джунглей и солнечных пляжей, которая подходит для любого путешественника. Она не только привлекает руинами майя и любимой кухней, но и предлагает множество культурных впечатлений: от древних памятников до местных рынков, где коренные общины демонстрируют свои традиции.
Атмосфера Мексики: смотреть видео
Туризм в Мексике активно развивается. С 2023 года действует часть железнодорожной линии Tren Maya, которая соединяет Кампече и Канкун и проходит через руины майя в Паленке. Новые аэропорты в Мехико, Тулуме и Халиско упрощают путешествия, а роскошные отели появляются в крупных городах и туристических зонах.
Мексиканцы гостеприимные и гордые люди. Страна полна цветов, музыки и праздники, которые оставляют незабываемые впечатления. Официального языка нет, хотя испанский является самым распространенным, а еще здесь говорят на 68 коренных языках, включая науатль и юкатекский майя.
Что посетить и чем заняться в Мексике?
- Города Гуанахуато и Сан-Мигель-де-Альенде;
- Руины майя: Паленке, Чичен-Ица, Уксмаль;
- Калакмул в Кампече;
- Францисканские миссии в Сьерра-Горда и поля агавы в Халиско;
- Museo Nacional de Antropologia и фрески Диего Риверы в Мехико;
- Природа и активности на свежем воздухе:;
- Национальный парк Барранка-дель-Кобре (Медный каньон);
- Дайвинг и каякинг на Карибском побережье;
- Ныряние с китовыми акулами на Исла-Мухерес;
- Велотуры по пустынным трассам и шахтным городам-призракам;
Какие еще советы стоит знать?
- Мексиканцы вежливые, поэтому обращайтесь "Сеньор / Сеньора";
- Возьмите небольшой подарок, если вас пригласили к себе домой;
- Покупайте билеты на руины только через официальные сайты;
- Вода из-под крана опасна для питья;
- Не носите дорогие украшения и брендовую одежду;
Слухи о нападениях наркокартелей на туристов сильно преувеличены. Во многих городах картели даже охраняют туристов, потому что они потребляют их товары. Поэтому не паникуйте из-за новостей и фейковых историй о наркокартелях – большинство из них не касаются туристов, пишут на платформе Reddit.
Даже, если вы раньше путешествовали без проблем, всегда оставайтесь внимательными: следите за личными вещами и держите голову на плечах. Безопасность зависит от конкретной ситуации, поэтому лучше всегда быть осторожным и предусмотрительным.
Что еще стоит знать о Мексике?
Украинская туристка подробно рассказала о распространенных мифах о Мексике. Самым популярным является то, что в Мексике очень опасно. Здесь туристов обворовывают и даже похищают. На самом деле в городах Мексики все так же, как и в любом крупном европейском городе – Риме, Стамбуле или Париже, где туристы также могут пострадать. Просто надо быть внимательным.
Или же, часто можно услышать, что в Мексику нужна виза. На самом деле украинским туристам не нужна виза, чтобы попасть в Мексику. Однако нужно получить электронное разрешение. Оформить его можно онлайн, а ссылку вы можете найти уже в самой статье.
