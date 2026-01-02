Укр Рус
Travel Европа и мир Мексика для новичков: как правильно спланировать первое путешествие и о чем важно знать
2 января, 22:15
4

Мексика для новичков: как правильно спланировать первое путешествие и о чем важно знать

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • С 2023 года активно развивается туризм в Мексике с открытием железнодорожной линии Tren Maya и новых аэропортов.
  • Мексика предлагает культурные впечатления, многочисленные достопримечательности, а также активности на свежем воздухе, такие как дайвинг и велотуры.

Мы подготовили важнейшую информацию для туристов, которые еще никогда не были в Мексике, но планируют ее посетить. Вы узнаете как основные советы по пребыванию, так и перечень интересных локаций.

Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на BBC.

Смотрите также Лучше Тенерифе: секретный рай в Испании назвали лучшим местом для зимнего отпуска

Как правильно спланировать свою первую поездку в Мексику?

Мексика – страна кактусов, густых джунглей и солнечных пляжей, которая подходит для любого путешественника. Она не только привлекает руинами майя и любимой кухней, но и предлагает множество культурных впечатлений: от древних памятников до местных рынков, где коренные общины демонстрируют свои традиции.

Атмосфера Мексики: смотреть видео

Туризм в Мексике активно развивается. С 2023 года действует часть железнодорожной линии Tren Maya, которая соединяет Кампече и Канкун и проходит через руины майя в Паленке. Новые аэропорты в Мехико, Тулуме и Халиско упрощают путешествия, а роскошные отели появляются в крупных городах и туристических зонах.

Мексиканцы гостеприимные и гордые люди. Страна полна цветов, музыки и праздники, которые оставляют незабываемые впечатления. Официального языка нет, хотя испанский является самым распространенным, а еще здесь говорят на 68 коренных языках, включая науатль и юкатекский майя.

Что посетить и чем заняться в Мексике?

  • Города Гуанахуато и Сан-Мигель-де-Альенде;
  • Руины майя: Паленке, Чичен-Ица, Уксмаль;
  • Калакмул в Кампече;
  • Францисканские миссии в Сьерра-Горда и поля агавы в Халиско;
  • Museo Nacional de Antropologia и фрески Диего Риверы в Мехико;
  • Природа и активности на свежем воздухе:;
  • Национальный парк Барранка-дель-Кобре (Медный каньон);
  • Дайвинг и каякинг на Карибском побережье;
  • Ныряние с китовыми акулами на Исла-Мухерес;
  • Велотуры по пустынным трассам и шахтным городам-призракам;

Смотрите также Лучше Милана: скрытая жемчужина Италии, которую туристы зря недооценивают

Какие еще советы стоит знать?

  • Мексиканцы вежливые, поэтому обращайтесь "Сеньор / Сеньора";
  • Возьмите небольшой подарок, если вас пригласили к себе домой;
  • Покупайте билеты на руины только через официальные сайты;
  • Вода из-под крана опасна для питья;
  • Не носите дорогие украшения и брендовую одежду;

Слухи о нападениях наркокартелей на туристов сильно преувеличены. Во многих городах картели даже охраняют туристов, потому что они потребляют их товары. Поэтому не паникуйте из-за новостей и фейковых историй о наркокартелях – большинство из них не касаются туристов, пишут на платформе Reddit.

Даже, если вы раньше путешествовали без проблем, всегда оставайтесь внимательными: следите за личными вещами и держите голову на плечах. Безопасность зависит от конкретной ситуации, поэтому лучше всегда быть осторожным и предусмотрительным.

Что еще стоит знать о Мексике?

  • Украинская туристка подробно рассказала о распространенных мифах о Мексике. Самым популярным является то, что в Мексике очень опасно. Здесь туристов обворовывают и даже похищают. На самом деле в городах Мексики все так же, как и в любом крупном европейском городе – Риме, Стамбуле или Париже, где туристы также могут пострадать. Просто надо быть внимательным.

  • Или же, часто можно услышать, что в Мексику нужна виза. На самом деле украинским туристам не нужна виза, чтобы попасть в Мексику. Однако нужно получить электронное разрешение. Оформить его можно онлайн, а ссылку вы можете найти уже в самой статье.

Частые вопросы

Какие туристические направления стоит посетить в Мексике?

К рекомендованным туристическим направлениям в Мексике входят города Гуанахуато и Сан-Мигель-де-Альенде, руины майя в Паленке, Чичен-Ица, Уксмаль, Калакмул в Кампече, а также францисканские миссии в Сьерра-Горда и поля агавы в Халиско. Также стоит посетить Museo Nacional de Antropologia и фрески Диего Риверы в Мехико.

Какие советы стоит учесть при путешествии в Мексику?

Путешествуя в Мексику, следует помнить, что мексиканцы вежливы, поэтому обращайтесь к ним как 'Сеньор' или 'Сеньора'. Если вас пригласили домой, стоит взять небольшой подарок. Покупайте билеты на руины только через официальные сайты, не пейте воду из-под крана, не носите дорогие украшения и брендовую одежду. Слухи о нападениях наркокартелей на туристов преувеличены, поэтому не паникуйте из-за новостей.

Нужна ли украинским туристам виза для посещения Мексики?

Украинским туристам не нужна виза для посещения Мексики. Однако, нужно получить электронное разрешение, которое можно оформить онлайн. Ссылка на оформление есть в статье.