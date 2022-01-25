Что будет с туристическим сектором Испании в 2022 году: прогноз

Испания считается одним из самых популярных туристических направлений в мире. Впрочем, из-за пандемии коронавируса туристический сектор страны пострадал.

Поэтому власти Испании рассчитывают на возобновление туризма уже весной 2022 года.

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Испания ожидает возобновления туристического сектора весной

Так, по словам высокопоставленного чиновника, Испания ожидает, что в этом году количество иностранцев составит более двух третей рекордного уровня 2019 года.

Ожидания на 2022 год хорошие. У нас есть большое желание путешествовать,

– отметил министр туризма Фернандо Вальдес во время туристического конгресса FITUR.

Со всем тем, даже в условиях пандемии, Испания продолжала принимать большое количество международных посетителей. В ноябре в Испанию прибыло 30,2 миллионов гостей, что на 52,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Однако распространение штамма "Омикрон" и ограничения, введенные правительством Испании для прекращения распространения вируса, продолжают препятствовать увеличению количества туристов. В то же время власти страны положительно настроены – ожидают роста туризма весной 2022-го.

Тысячи людей остались без работы

Ситуация с COVID-19 вызвала трудности для путешествий и туризма в течение 2021 года, когда большинство людей потеряло работу.

Согласно данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в прошлом году почти 202 000 человек в этом секторе Испании остались без работы. Это свидетельствует о понижении занятости в области путешествий и туризма на 19,5%.

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Кроме того, отчет организации показывает, что вместе со спросом на поездки во время летнего сезона 2021 года спрос на рабочие места также начал восстанавливаться.

При этом, ожидается, что почти 16 000 работников останутся незанятыми в 2022 году.

COVID-19 в Испании: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 24 января 2022 года в Испании выявлено 8 975 458 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 91 741 летальный;

В то же время 5 443 632 человека побороли болезнь.

, недавно власти Испании объявили, что все страны Европейского Союза и Шенгенской зоны, за исключением Швейцарии, останутся в списке рисков COVID-19, по меньшей мере, до 23 января. Пока неизвестно, изменила ли страна свое решение.