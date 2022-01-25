Тож влада Іспанії розраховує на відновлення туризму вже навесні 2022 року.

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Іспанія очікує відновлення туристичного сектору навесні

Так, за словами високопоставленого урядовця, Іспанія очікує, що цього року кількість іноземців становитиме понад дві третин від рекордного рівня 2019 року.

Очікування на 2022 рік хороші. У нас є велике бажання подорожувати,

– зазначив міністр туризму Фернандо Вальдес під час туристичного конгресу FITUR.

З усім тим, навіть в умовах пандемії, Іспанія продовжувала приймати велику кількість міжнародних відвідувачів. У листопаді до Іспанії прибуло 30,2 мільйона гостей, що на 52,7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Однак поширення штаму "Омікрон" та обмеження, введені урядом Іспанії задля припинення поширення вірусу, продовжують перешкоджати збільшенню кількості туристів. Водночас влада країни позитивно налаштована – очікує на зростання туризму навесні 2022-го.

Тисячі людей залишилися без роботи

Ситуація з COVID-19 спричинила труднощі для сфери подорожей та туризму протягом 2021 року, коли більшість людей втратила роботу.

Згідно з даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму, торік майже 202 000 людей у цьому секторі Іспанії залишилися без роботи. Це свідчить про зниження зайнятості в галузі подорожей та туризму на 19,5%.

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Крім того, звіт організації показує, що разом з попитом на поїздки під час літнього сезону 2021 року, попит на робочі місця також почав відновлюватися.

При цьому, очікується, що майже 16 000 працівників залишаться незайнятими у 2022 році.

Зауважимо, нещодавно влада Іспанії оголосила, що всі країни Європейського Союзу та Шенгенської зони, за винятком Швейцарії, залишаться в списку ризиків COVID-19 щонайменше до 23 січня. Поки ще невідомо, чи змінила країна своє рішення.

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