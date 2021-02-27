В Великобритании все, кто прибывает в страну, должны отсидеть карантин в отеле. Один из туристов был недоволен условиями размещения и начал подавать сигналы прохожим записками в окне.

Он отсиживал карантин в отеле Renaissance London у лондонского аэропорта Хитроу. И начал писать записки прохожим и показывать в окне.

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Турист приклеивал сообщение на стекло своего номера в знак протеста: "Тюрьма Хитроу", "Как же хорошо провести здесь свой день рождения", "В следующий раз я вернусь домой на лодке через Дувр".

Как сообщает Daily Mail, многим британцам не нравится, что их заставляют проходить десятидневный изоляцию в гостиницах.

Напомним, что путешественники, прибывающие в Великобританию из 33 стран риска, должны придерживаться новых строгих правил въезда – 10-дневная самоизоляция в специальной гостинице за свой счет.