Во Франции 77-метровая яхта с туристами на борту потеряла управление и врезалась в причал в карибском порту.

На видео видно, как судно носом пробивает деревянный пирс и несколько лодок яхт-клуба Сен-Мартена в Карибском море.

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Яахта врезалась в пирс, когда покидала лагуну Симпсон Бэй с пристани Иль-де-Соль. Из-за потери управления Go дважды столкнулась с деревянными доками, прежде чем вернуться к своему причалу.

Позже стало известно, что на моторной яхте отказал бортовой компьютер и поэтому рулевое управление вышло из-под контроля.

Смотрите видео с 77-метровой яхтой: