У Франції 77-метрова яхта з туристами на борту втратила керування і врізалася в причал у карибському порту.

На відео видно, як судно носом пробиває дерев'яний пірс і кілька човнів яхт-клубу Сен-Мартена в Карибському морі.

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Яахта врізалася в пірс, коли покидала лагуну Сімпсон Бей з пристані Іль-де-Соль. Через втрату управління Go двічі зіткнулася з дерев'яними доками, перш ніж повернутися до свого причалу.

Пізніше стало відомо, що на моторній яхті відмовив бортовий комп'ютер і через це рульове управління вийшло з-під контролю.

Дивіться відео з 77-метровою яхтою: