Из-за роста спроса: airBaltic назначила дополнительные рейсы из Киева в Ригу

Латвийская авиакомпания airBaltic организует два дополнительных рейса Киев – Рига. Такое решение было принято на фоне резкого роста спроса.

Рейсы намечены на 15 и 16 февраля 2022 года. Об этом авиакомпания сообщила в пресс-релизе.

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airBaltic назначила дополнительные рейсы из Киева в Ригу

Как отмечается, дополнительные рейсы назначены из-за повышенного спроса на этом маршруте.

Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева в Ригу, airBaltic запланировала два дополнительных рейса на 15 и 16 февраля 2022 года.

– говорится в сообщении.

Так, на этой неделе airBaltic намерен совершать ежедневные рейсы из Киева в Ригу.

Кроме того, перевозчик планирует совершить прямые рейсы Киев – Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.

При этом в пресс-релизе подчеркивается, что безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic, поэтому авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и соблюдает рекомендации официальных властей. Она даже готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов.

airBaltic открыла новую базу в Европе – в финском Тампере. Она является четвертой базой авиакомпании и первой за пределами Балтии.

Заметим, airBaltic совершает прямые рейсы и из Украины, в частности, из Киева в Вильнюс и Ригу, а также из Одессы и Львова в Ригу. Оттуда украинские туристы могут отправиться по многим интересным направлениям в Балтийские или Скандинавские страны.

Проблемы с авиасообщением в Украине: что известно

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил посадку в Кишиневе. Таковы были требования лизингодателя.

В Украеродвижении заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов.

В то же время, до 19 февраля компаниям советуют избегать полетов над Черным морем.

Компания SkyUP временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года.

В Офисе Президента подчеркнули, что пока не рассматривают закрытие воздушного пространства.

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