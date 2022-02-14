Рейси заплановані на 15 і 16 лютого 2022 року. Про це авіакомпанія повідомила у пресрелізі.

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airBaltic призначила додаткові рейси з Києва до Риги

Як зазначається, додаткові рейси призначені через підвищений попит на цьому маршруті.

Щоб задовольнити значний попит пасажирів на рейси з Києва до Риги, airBaltic запланувала два додаткові рейси на 15 і 16 лютого 2022 року

– йдеться у повідомленні.

Так, цього тижня airBaltic має намір здійснювати щоденні рейси з Києва до Риги.

Крім того, перевізник планує здійснити прямі рейси Київ – Вільнюс у вівторок, четвер і суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу.

При цьому у пресрелізі підкреслюється, що безпека пасажирів і співробітників є пріоритетом airBaltic, тому авіакомпанія постійно оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. Вона навіть готова за потреби скоригувати розклад своїх рейсів.