airBaltic призначила додаткові рейси з Києва до Риги
Як зазначається, додаткові рейси призначені через підвищений попит на цьому маршруті.
Щоб задовольнити значний попит пасажирів на рейси з Києва до Риги, airBaltic запланувала два додаткові рейси на 15 і 16 лютого 2022 року – йдеться у повідомленні.
Так, цього тижня airBaltic має намір здійснювати щоденні рейси з Києва до Риги.
Крім того, перевізник планує здійснити прямі рейси Київ – Вільнюс у вівторок, четвер і суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу.
При цьому у пресрелізі підкреслюється, що безпека пасажирів і співробітників є пріоритетом airBaltic, тому авіакомпанія постійно оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. Вона навіть готова за потреби скоригувати розклад своїх рейсів.