10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в июле: список лучших идей

Июль в Киеве – это время долгих теплых вечеров, цветущих парков и неспешных прогулок по городу. В разгар лета чаще всего хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе, открывая для себя новые места.

Если вы еще не составили план на этот месяц, предлагаем вам список от Hey. Kyiv, в котором собрано 10 идей, как сделать июль в Киеве незабываемым.

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Чем заняться в Киеве в июле?

1. Посетить сезон гортензий в Naturalist Botanic. В июле здесь наступает один из самых красивых периодов года, когда десятки пышных гортензий расцветают в различных оттенках розового, голубого, сиреневого или белого цвета. Здесь можно сделать атмосферные фото и провести время вдали от городской суеты.

2. Встретить начало дня на Пешеходном мосту и Набережной. Утро в Киеве особенно прекрасно в те моменты, когда солнце начинает освещать Днепр. Прогулки на рассвете всегда помогают зарядиться энергией и сделать день приятнее.

3. Сходить на рынок за свежими ягодами и цветами. Обычный поход за малиной, черникой, голубикой или абрикосами может превратиться в отличный способ провести время. После всех покупок стоит приобрести для себя еще и красивый букет цветов.

4. Взять спонтанный выходной и отдохнуть у бассейна. Рабочую атмосферу хотя бы на один день за лето можно заменить шезлонгом и водой. Такой короткий отдых поможет восстановить силы и перезарядиться так, как будто вы были в небольшом отпуске.

5. Сходить на гранатовое вино и хинкали в "Тот самый баранчик". В один из летних вечеров можно запланировать встречу с друзьями или романтический ужин в грузинском ресторане.

6. Рассматривать фасады домов со смотровой площадки музея "Золотые Ворота". Если посмотреть на исторический Киев немного свыше, то он может открыться совсем по-другому. С обзорной площадки видны архитектурные детали, которые легко упустить во время обычной прогулки.

7. Включить музыку в наушниках и прогуляться по вечернему Киеву. Иногда для создания хороших воспоминаний достаточно взять на прогулку только одного человека – себя. Теплый летний воздух и приятная музыка в ушах создадут особую атмосферу, которую захочется запомнить.

8. Съесть мороженое "Три молока" со вкусом детства от MimiBon. В жару всегда хочется побаловать себя десертом. Одним из самых популярных вариантов в летнее время, безусловно, является мороженое.

9. Посетить или организовать мастер-класс по созданию летнего букета. Время, проведенное за составлением букета, поможет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. К тому же такая композиция будет украшать дом несколько дней.

10. Устроить свидание на закате: в одиночестве, с городом или со своей второй половинкой. Летом можно запланировать прогулку на закате. Достаточно найти живописное место, любимый напиток и насладиться вечером с друзьями.

Как провести июль в Киеве: смотрите фото

Каждый из этих вариантов поможет наполнить июль особыми впечатлениями, которые оставят самые теплые воспоминания о лете.