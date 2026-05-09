"Под тобой 55 метров пропасти": блогер показал Тропу в облаках, на которую ступают только смелые

Это спиральная деревянная тропа, которая, кажется, ведет аж к облакам. А на верхушке под ногами – сетка из металлических тросов, сквозь которую вниз видно землю за более полусотни метров, а вокруг – панораму горных массивов.

Вот такой абсолютно реальный туристический аттракцион существует в Чехии на курорте Дольни Морава. Со ссылкой на atlasceska.cz рассказываем обо всем этом подробнее.

Не аттракцион, а испытание: почему чешская Тропа в облаках бьет рекорды популярности?

Stezka v oblacích, Тропа в облаках – это обзорная конструкция, возведенная в 2015 году на склоне горы Сламник на высоте 1116 метров над уровнем моря. Така себе тропа, похожая на деревянную скамейку длиной 710 метров, которая спиралевидно обвивает башню и поднимает посетителя на 55 метров вверх – именно столько между вершиной и землей.

На строительство потратили 380 тонн стали, 300 метров кубических лиственничной древесины из австрийских Альп и 250 "кубов" строгальных брусьев. А стоимость строительства составила около 100 миллионов чешских крон, это под 180 миллионов гривен.

Как отметили на turistika.cz, проект Тропы предусматривал, что сооружение должно выдерживать порывы ветра до 200 километров в час. Конструкция также рассчитана одновременно на 4000 посетителей. Что важно, она безбарьерная – подходит для людей на колясках.

Входной билет для взрослых на 2026 год стоит около 300 чешских крон, то есть 500 с хвостиком гривен, а для детей от 3 до 15 лет – на треть дешевле. Главную аттракцию здесь называют каплей – это подвесная сетка из стальных тросов, по которой можно ходить, глядя вниз.

Тропа в облаках – место, где фраза "земля под ногами" приобретает новый смысл. Под тобой – 55 метров пропасти, делаешь шаг – и ноги просто выходят из чата,

– метко описал (и показал) локацию pinchakrom в тиктоке.

Stezka v oblacích – высота 55 метров, вид на 3 страны и сетка вместо пола

Далее – стометровый тобогган, на котором можно слететь вниз после прогулки. И вдоль всего маршрута есть 12 информационных стендов о регионе и массиве Кралицкого Снежника. С вершины же видно Есеники, Крконоше, Сухой Врх и в ясную погоду польские Судеты.

Добавим, что Дольни Морава расположена на севере Чехии, вблизи польской границы, в 3 часах езды от Праги. До самой Тропы можно подняться пешком или воспользоваться кресельной канатной дорогой Снежник.

Обратите внимание: рядом с Тропой в облаках расположен величественный рекордсмен – подвесной мост Sky Bridge 721 длиной в 721 метр. Это официально самый длинный пешеходный подвесной мост в мире.

Какие еще интересные и похожие высотные туристические магниты мира стоит проверить лично?

Лестница троллей. Трольштиген на западе Норвегии – это горный серпантин, что поднимается на высоту 858 метров и имеет 11 крутых поворотов, каждый из которых напоминает ступеньку. Со специальной смотровой площадки на вершине открывается шикарный вид на все изгибы серпантина.

Камино-дель-Рей, Королевская тропа. Эта испанская дорога проходит в каньоне Десфиладеро-де-лос-Гайтанес в Андалусии на высоте более 100 метров над ущельем и является одним из самых адреналиновых треков континента. Несмотря на экстремальный вид, тропа является официальным туристическим маршрутом с безопасным ограждением.