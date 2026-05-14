Загадочная "голубая зона": почему Икарийское море носит такое название и чем оно особенное

Приходилось ли вам слышать об Икарийском море? Оно не слишком известное, тем не менее именно там расположена одна из так называемых "голубых зон" мира – где люди живут очень и очень долго.

А еще его название родилось из античного мифа и живет несколько тысяч лет. Со ссылкой на evendo.com рассказываем обо всем этом подробнее.

Икарийское море и античный миф: откуда взялось название?

Икарийское море (на греческом – Ικάριο Πέλαγος) назвали в честь Икара, сына Дедала, который упал в эти воды и погиб. Ну, по меньшей мере – это самая распространенная версия, основанная на древнегреческих мифах.

Как это было, напомнили на infokids.gr: Дедал смастерил сыну крылья из перьев и воска, чтобы сбежать с Крита, но Икар взлетел слишком близко к солнцу – воск растаял, и тот сгинул в море между Самосом и Миконосом.

С тех пор, а эту историю впервые зафиксировали примерно 2800 лет назад, море называется Икарийское. Дедал похоронил сына на соседнем острове, поэтому тот и сегодня носит название Икария.

Интересный факт. Название Икария может происходить от индоевропейского корня -kar, что означает "скала" или "скалистое место". Действительно, чрезвычайно скалистый рельеф острова бросается в глаза, однако большинство греков придерживаются версии с мифами.

Вот как выглядит Икарийское море и – буквально – Сейшельский пляж возле него:

Где расположено Икарийское море?

Икарийское море является частью моря Эгейского, ограничено с севера островом Хиос, с запада – Кикладами, с востока – Самосом, а с юго-востока – Додеканесом. На юге Икарийское море граничит с Карпафоским, на западе же переходит в Критское.

Это одно из восьми морей Греции, имеющих собственные названия и определенные географические границы. Греки выделяют его как самостоятельную морскую единицу с собственной mythological identity – то есть идентичностью, уходящей корнями в миф.

Но не только в миф. Гомер в "Илиаде" сравнивает бурное движение греческого войска с волнами именно этого моря. А Геродот в "Истории" описывает движение персидского флота через Икарийское море во время греко-персидских войн – и это одна из первых географических фиксаций названия.

Обратим внимание и на то, что Икарийское море является одним из самых опасных в Греции. Глубина к северу от острова Икария превышает 1200 метров, а морские ущелья и каньоны делают акваторию непредсказуемой для навигации.

Самое главное о том, ради чего туристы стремятся попасть на Икарию:

Термальные источники и очень долгая жизнь: чем поражает Икария сегодня?

Регион Икарии фигурирует в перечне мировых "голубых зон" – мест, где люди живут значительно дольше, о чем указано на travelandtourworld.com. Действительно, основательная часть местных доживают до 90 и более лет.

А еще здесь есть термальные источники, известные с античных времен – они до сих пор привлекают туристов. Также остров и прилегающее море добавили в охранную сеть Natura 2000 благодаря уникальному биоразнообразию. Поражает здесь и многообразие иглокожих.

Это черный морской еж (Arbacia lixula), пурпурный морской еж (Paracentrotus lividus), черный морской огурец (Holothuria forskali), средиземноморская морская звезда (Echinaster sepositus), колючая морская звезда (Marthasterias glacialis) и гладкая хрупкая звезда (Ophioderma longicauda),

– рассказывает на archipelago.gr морской биолог Хосе Сальгадо из Лиссабонского университета.

Также под водой к югу от Икарии живут постоянные популяции дельфинов и редких средиземноморских тюленей-монахов. В общем, в 2020-х годах регион стал одним из самых популярных "переоткрытых" греческих туристических направлений – благодаря дикой красоте, неспешному ритму и аутентичной местной культуре.

А какие еще туристические магниты Греции стоит посетить во время отпуска?

Обязательно стоит побывать в столице страны Афинах. Этот город признали лучшим в Европе для отдыха без автомобиля – благодаря разветвленной пешеходной зоне вокруг Акрополя и за пешую доступность ключевых районов Плака, Монастираки и Псирри.

Если же хотите еще чего-то небанального, вспомните о Марафоне. Город известен легендарной битвой 490 года до нашей эры, после которой гонец пробежал почти 42 километра как раз до Афин, чтобы сообщить о победе. В честь этого подвига возник марафонский бег.

А вдруг не хватило островов, то вот еще интересный – Лефкада. Это самый известный греческий остров, до которого можно доехать на автомобиле – он соединен с материком плавучим мостом-понтоном. При этом там есть традиционные деревни и безупречные пляжи, одни из самых красивых в Европе.