Обязательное ношение масок отменят тогда, когда 75% населения будет вакцинировано. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех.

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Предполагая высокий уровень иммунизации, мы можем отменить масочный режим. Это то, о чем мы говорим сегодня,

– отметил Войтех.

Сейчас только 54% ​​граждан Чехии получили прививки от коронавируса. Это ставит уровень вакцинации в стране ниже среднего показателя по ЕС.

Однако правительство Чехии не останавливается, и уже обдумывает новую кампанию, чтобы мотивировать большее количество людей получить вакцину.

Речь идет о том, чтобы убедить, постоянно подчеркивая, что без достаточной иммунизации мы снова можем иметь перегружены больницы,

– подчеркнул глава Минздрава Чехии.

Он добавил, что пока вопрос об обязательной вакцинации не обсуждается.

Кроме того, власти страны создали пункты вакцинации в коммерческих центрах, где люди могут получить прививку без предварительной регистрации. Они будут работать как минимум до октября.

Условия въезда в Чехию

В Чехию могут попасть только привитые туристы. Говорится об одной из вакцин, которые приняли в ЕС:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer / BioNTech);

Janssen;

Covishield.

После вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Турист на границе должен предоставить документ на английском языке с указанием персональных данных о лице, типе вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также QR-код.

Кроме того, необходимо иметь медицинское страхование на срок поездки и заранее оформить электронный формуляр на сайте https://plf.uzis.cz/. Ответ придет на e-mail, его тоже следует иметь в телефоне или в напечатанном виде. Документ могут попросить во время пограничного контроля или при регистрации по месту жительства.