Обов'язкове носіння масок скасують тоді, коли 75% населення буде вакциновано. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Чехії Адам Войтех.

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Припускаючи вищий рівень імунізації, ми можемо скасувати масковий режим. Це те, про що ми говоримо сьогодні,

– зауважив Войтех.

Нині лише 54% громадян Чехії отримали щеплення від коронавірусу. Це ставить рівень вакцинації в країні нижче середнього показника по ЄС.

Однак уряд Чехії не зупиняється, й вже обмірковує нову кампанію, щоб мотивувати більшу кількість людей отримати вакцину.

Йдеться про те, щоб переконати, постійно наголошуючи, що без достатньої імунізації ми знову можемо мати перевантажені лікарні,

– підкреслив глава МОЗ Чехії.

Він додав, що наразі питання про обов'язкову вакцинацію не обговорюється.

Крім того, влада країни створила пункти вакцинації у комерційних центрах, де люди можуть отримати щеплення без попередньої реєстрації. Вони працюватимуть щонайменше до жовтня.

Умови в'їзду до Чехії

До Чехії можуть потрапити лише щеплені туристи. Мовиться про одну з вакцин, які ухвалили в ЄС:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen;

Covishield.

Після вакцинації має пройти не менше 14 днів. Турист на кордоні має надати документ англійською мовою із зазначенням персональних даних про особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також QR-код.

Крім того, необхідно мати медичне страхування на термін поїздки та заздалегідь оформити електронний формуляр на сайті https://plf.uzis.cz/. Відповідь прийде на e-mail, її теж варто мати на телефоні або ж у видрукованому виді. Документ можуть запросити під час прикордонного контролю або при реєстрації за місцем проживання.