На государственном уровне это ограничение было принято на полгода. Поэтому каждому из участников и владельцу заведения грозит штраф или заключение.

Актуально Опять ограничат путешествия: когда Украину исключат с "зеленого" списка ЕС

Нарушение коронавирусных ограничений

Инцидент произошел на популярном туристическом острове Самуи в Таиланде. Группа иностранцев и местных жителей распивали алкоголь из кофейных стаканчиков в ресторане, играли в бильярд и азартные игры. А это в свою очередь является нарушением постановления провинции о предотвращении распространения коронавируса.

Полиция на месте сразу арестовала всех участников вечеринки – их было 20 человек. Владелец ресторана сразу признался, что сам продавал алкогольные напитки клиентам, переливал их в кофейные стаканчики, чтобы скрыть факт нарушения закона.



Арест нарушителей в Таиланде / Фото Naewna

Посетителей заведения доставили в отделение для дальнейшего допроса и выяснения всех обстоятельств инцидента. Им грозят крупные штрафы или заключения. Владельцу ресторана предъявили обвинение в незаконной продаже алкоголя и организации развлечений.