На державному рівні це обмеження ухвалили на пів року. Тому кожному з учасників та власнику закладу загрожує штраф або ув'язнення.

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Порушення коронавірусних обмежень

Інцидент стався на популярному туристичному острові Самуї в Таїланді. Група іноземців і місцевих жителів розпивали алкоголь з кавових стаканчиків в ресторані, грали в більярд та азартні ігри. А це своєю чергою є порушенням постанови провінції про запобігання розповсюдження коронавірусу.

Поліція на місці одразу арештувала усіх учасників вечірки – їх було 20 людей. Власник ресторану одразу зізнався, що сам продавав алкогольні напої клієнтам, переливав їх в кавові стаканчики, щоб приховати факт порушення закону.



Арешт порушників в Таїланді / Фото Naewna

Відвідувачів закладу доставили до відділку для подальшого допиту і з'ясування всіх обставин інциденту. Їм загрожують великі штрафи або ув'язнення. Власнику ресторану пред'явили звинувачення в незаконному продажі алкоголю і організації розваг.