Цена ошибки: как исправить информацию в авиабилете и сколько это стоит

Спешка и невнимательность при бронировании авиабилетов часто приводят к ошибкам при вводе информации о пассажире.

Поскольку некоторые перевозчики могут не простить даже малейшей ошибки в билете, рассказываем, как не пропустить желаемое путешествие из-за секундной невнимательности.

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Самые распространённые ошибки в авиабилетах

Если вы заметили, что совершили ошибку, сразу свяжитесь со службой поддержки авиакомпании или провайдера, у которого покупали билет. Они предоставят вам полную информацию о том, как внести изменения.

Есть несколько самых распространенных типов ошибок в авиабилетах. Среди них:

неправильно написанное имя или фамилия;

перепутаны местами имя и фамилия. Может быть критично, если речь идет об азиатских направлениях;

ошибки в дате;

ошибка в номере паспорта;

ошибка в дате вылета/прилета. Если у вас не flexible-тариф, смена дат будет платной;

ошибка в дате рождения или графе пола.

Оформляя билет лучше сразу проверьте написание своей фамилии и имя латиницей на сайте ГТСУ. Это обезопасит вас от ошибок и переплат за их исправление.

Как исправить ошибку, если она уже совершена? Универсального ответа нет, поскольку каждый перевозчик устанавливает свои правила. Рассказываем о некоторых самых популярных компаниях в Украине.

МАУ

У МАУ все достаточно строго: если допущена ошибка, ее можно исправить, уплатив сервисный сбор в 50 долларов. Возможна разница в тарифах в следующих ситуациях:

за смену в написании имени или фамилии;

при получении нового паспорта, в котором транслитерация имени/фамилии отличается от указанной в билете;

смены фамилии в связи с бракосочетанием при предоставлении свидетельства о браке.

Для переоформления билета потребуется копия паспорта. Важно: исправить ошибку можно только если это замена букв, а не имени или фамилии в целом.

Если вы перепутали имя и фамилию, это может стать проблемой при вылете из зарубежных аэропортов (например, Пекина или Бангкока). В этом случае перевозчик рекомендует переоформить билет.

Переоформить билет на другого пассажира невозможно.

Wizz Air



Как исправить информацию в авиабилете и сколько это стоит / Фото Unsplash

Венгерский лоукостер очевидно смирился с тем, что пассажиры в спешке оформляют бронирование и допускают ошибки в предоставленной информации, поэтому исправить имена позволяют бесплатно. То же касается случая, когда имя и фамилия перепутаны местами.

Однако если ошибки значительно искажают имя или фамилию, компания взимает сбор за их исправление. В случае, если пассажир сменил фамилию после покупки билета (при изменении семейного статуса), необходимо обратиться в службу поддержки или обратиться в колл-центр, где вам предоставят расширенную инструкцию.

Ry anair

Если в вашем билете более трех ошибок в имени или фамилии, неправильно указанные серия, номер или срок действия паспорта, есть ошибка в дате рождения, национальности или стране, выдавшей паспорт, придется внести изменения. Компания делает это бесплатно в течение 24 часов с момента покупки билета.