Поскольку некоторые перевозчики могут не простить даже малейшей ошибки в билете, рассказываем, как не пропустить желаемое путешествие из-за секундной невнимательности.
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Самые распространённые ошибки в авиабилетах
Есть несколько самых распространенных типов ошибок в авиабилетах. Среди них:
- неправильно написанное имя или фамилия;
- перепутаны местами имя и фамилия. Может быть критично, если речь идет об азиатских направлениях;
- ошибки в дате;
- ошибка в номере паспорта;
- ошибка в дате вылета/прилета. Если у вас не flexible-тариф, смена дат будет платной;
- ошибка в дате рождения или графе пола.
Оформляя билет лучше сразу проверьте написание своей фамилии и имя латиницей на сайте ГТСУ. Это обезопасит вас от ошибок и переплат за их исправление.
Как исправить ошибку, если она уже совершена? Универсального ответа нет, поскольку каждый перевозчик устанавливает свои правила. Рассказываем о некоторых самых популярных компаниях в Украине.
МАУ
У МАУ все достаточно строго: если допущена ошибка, ее можно исправить, уплатив сервисный сбор в 50 долларов. Возможна разница в тарифах в следующих ситуациях:
- за смену в написании имени или фамилии;
- при получении нового паспорта, в котором транслитерация имени/фамилии отличается от указанной в билете;
- смены фамилии в связи с бракосочетанием при предоставлении свидетельства о браке.
Для переоформления билета потребуется копия паспорта. Важно: исправить ошибку можно только если это замена букв, а не имени или фамилии в целом.
Если вы перепутали имя и фамилию, это может стать проблемой при вылете из зарубежных аэропортов (например, Пекина или Бангкока). В этом случае перевозчик рекомендует переоформить билет.
Переоформить билет на другого пассажира невозможно.
Wizz Air
Как исправить информацию в авиабилете и сколько это стоит / Фото Unsplash
Венгерский лоукостер очевидно смирился с тем, что пассажиры в спешке оформляют бронирование и допускают ошибки в предоставленной информации, поэтому исправить имена позволяют бесплатно. То же касается случая, когда имя и фамилия перепутаны местами.
Однако если ошибки значительно искажают имя или фамилию, компания взимает сбор за их исправление. В случае, если пассажир сменил фамилию после покупки билета (при изменении семейного статуса), необходимо обратиться в службу поддержки или обратиться в колл-центр, где вам предоставят расширенную инструкцию.
Ryanair
Если в вашем билете более трех ошибок в имени или фамилии, неправильно указанные серия, номер или срок действия паспорта, есть ошибка в дате рождения, национальности или стране, выдавшей паспорт, придется внести изменения. Компания делает это бесплатно в течение 24 часов с момента покупки билета.
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SkyUp
SkyUp тоже соблюдает "правила трех ошибок", если это не первая буква и ошибка не изменяет звучание имени или фамилии, то она допустима. Кроме этого, перевозчик позволяет бесплатно исправить ошибки в дате рождения, серии и номере паспорта, а также поменять местами имя и фамилию. А вот переоформлять билет на другого пассажира запрещено.
KLM
У этой авиакомпании работает "правило трех": если в вашем билете до 3 ошибок, к полету вас допустят. Однако для перелетов в США необходима абсолютная точность.
Также KLM готовы исправить ошибку бесплатно, но для ее исправления необходимо обратиться в авиакомпанию не позднее 24 часов до начала регистрации на рейс.
Lufthansa
Как исправить информацию в авиабилете и сколько это стоит / Фото Unsplash
Немецкий авиаперевозчик также допускает наличие в билете до трех ошибок, если они не искажают или не изменяют звучание ваших имени и фамилии. В случае мелких ошибок авиакомпания сделает отметку в вашем бронировании, чтобы избежать недоразумений на регистрации.
Air France
Air France допускает наличие в билете до трех незначительных ошибок в имени/фамилии пассажира, которые не изменяют и не искажают значение имени.
Если вы купили билет непосредственно у перевозчика и обнаружили в нем ошибку, свяжитесь с колл-центром или с представительством компании в аэропорту для консультации.
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EasyJet
Авиакомпания лояльно относится к ошибкам в имени и фамилии в билете. Если их не больше трех, перевозчик готов исправить без доплат.
Но если ошибка серьезная – за исправление придется заплатить. Если вносите изменения более чем за 60 дней до вылета – 20 – 25 фунтов стерлингов; если меньше чем за 60 дней – 47 – 52 фунта стерлинга.
Turkish Airlines
Не зря Turkish Airlines считается одной из лучших авиакомпаний мира – к ошибкам они вполне лояльны. За них не штрафуют, а если ошибок не больше трех, и они не меняют звучание имени и фамилии, волноваться не стоит. То же касается и смены мест имени и фамилии на билете.