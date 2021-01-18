"Буковель" отменил крещенский Фестиваль моржей: можно ли будет купаться туристам
Фестиваль моржей, который традиционно устраивали на Крещение на самом известном горнолыжном курорте Украины – "Буковель", из-за пандемии коронавируса не произойдет.
О том, что "Буковель" отменил крещенский Фестиваль моржей, сообщила прессекретар курорта Виталия Васильчук корреспонденту "Укринформа".
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Из-за карантина традиционный Фестиваль моржей, который уже много лет проходит в ГК "Буковель" на Крещение, отменен, – отметила Васильчук.
Впрочем, по ее словам, для гостей, которые все-таки решат окунуться в Иорданскую воду, на курорте обустроят места для купания.
Буковель отменил Фестиваль моржей / pravda.if.ua
Мы обустроим соответствующие места на малом буковельском озере в центре курорта. Места для купания будут подготовлены и обеспечены всем необходимым, – добавила пресскретар.
Также она отметила, что никаких развлекательных мероприятий и награждение, как это было на Фестивале моржей, на этот раз на курорте 19 января не предусмотрено.
Фестиваль моржей в Буковеле / bukovel.com
Ранее организаторы устраивали концерты, считали количество участников и награждали дипломами смельчаков, которые приобщались к рекордам. Обычно в мероприятии участвовали несколько сотен человек. В прошлом году, например, зафиксировали около двух тысяч участников.
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