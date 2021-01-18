Фестиваль моржів, який традиційно влаштовували на Водохреще на найвідомішому гірськолижному курорті України – "Буковель", через пандемію коронавірусу не відбудеться.

Про те, що "Буковель" скасував водохресний Фестиваль моржів, повідомила прессекретар курорту Віталія Васильчук кореспонденту "Укрінформу".

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Через карантинні обмеження традиційний Фестиваль моржів, що вже багато років проходить у ГК "Буковель" на Водохреще, скасовано, – зазначила Васильчук.

Втім, за її словами, для гостей, які таки вирішать зануритися у Йорданську воду, на курорті облаштують місця для купання.



Буковель скасував Фестиваль моржів / pravda.if.ua

Ми облаштуємо відповідні місця на малому буковельському озері в центрі курорту. Місця для купання будуть підготовлені та забезпечені усім необхідним, – додала пресскретар.

Також вона зазначила, що жодних розважальних заходів та нагородження, як це було на Фестивалі моржів, цього разу на курорті 19 січня не передбачено.



Фестиваль моржів у Буковелі / bukovel.com

Раніше організатори влаштовували концерти, рахували кількість учасників і нагороджували дипломами сміливців, які долучалися до рекордів. Зазвичай у заході брали участь кілька сотень людей. Торік, наприклад, зафіксували близько двох тисяч учасників.