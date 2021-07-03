Мужчина придумал интересный способ добраться в пункт назначения, но система безопасности нашла ошибку. Воздушного "зайца" арестовали, а позже отдали под суд. Инцидент произошел еще в феврале этого года, но известно о нем стало только сейчас.

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Что известно о мошеннической схеме британца

25-летний житель Великобритании Ян Илунга договорился о совместной поездке из Манчестера в Дубай со своей подругой. Вместо того, чтобы приобрести билет, человек придумал схему. Он сменил на телефоне код на посадочном талоне своей знакомой, которая накануне вернулась из Лондона. Мужчина поменял локацию вылета из Хитроу (LHR) на Манчестер (MAN).



Ян Илунга пытается пройти на рейс без билета​ / Фото The Daily Mail

Во время посадки система определила ошибку документа, так мошенника отправили на стойку регистрации, чтобы выяснить причину. Там Илунга встретил другого пассажира, успешно зарегистрировался на рейс, и узнал его имя. Тогда он заказал дубликат билета и попытался сесть в самолет за фальшивкой. Но документ британца не совпадал с именем на билете, поэтому его арестовали, а его знакомую сняли с рейса и допросили.



Служба безопасности аэропорта выследила мошенника / Фото The Daily Mail

Янна Илунга приговорили к 5 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 2 года, 10 дней реабилитации и 140 часов общественных работ. В суде действия мужчины признали непоследовательными и "глупыми".