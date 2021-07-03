Чоловік вигадав цікавий спосіб дістатися в пункт призначення, але система безпеки віднайшла помилку. Повітряного "зайця" заарештували, а тепер віддали під суд. Інцидент стався ще в лютому цього року, але відомо про нього стало лише зараз.

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Що відомо про шахрайську схему британця

25-річний житель Великої Британії Янн Ілунга домовився про спільну поїздку з Манчестера в Дубай зі своєю подругою. Замість того, аби придбати квиток, чоловік вигадав схему. Він змінив у своєму телефоні код на посадковому талоні своєї знайомої, яка напередодні повернулася з Лондона. Чоловік поміняв локацію вильоту з Хітроу (LHR) на Манчестер (MAN).



Янн Ілунга намагається пройти на рейс без квитка / Фото The Daily Mail

Під час посадки система визначила помилку з документом, тому шахрая відправили на стійку реєстрації, аби з'ясувати причину. Там Ілунга зустрів іншого пасажира, який успішно зареєструвався на рейс, і дізнався його ім'я. Тоді він замовив дублікат квитка та спробував сісти в літак за фальшивкою. Але документ британця не збігався з ім'ям на квитку, тому його заарештували, а його знайому зняли з рейсу та допитали.



Служба безпеки аеропорту вислідила шахрая / Фото The Daily Mail

Янна Ілунга засудили до 5 місяців тюремного ув'язнення з відстрочкою виконання на 2 роки, 10 днів реабілітації та 140 годин громадських робіт. У суді дії чоловіка визнали непослідовними та "дурними".