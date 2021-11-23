Ведущая онлайн-платформа в сфере путешествий представила значок "Осознанные путешествия".

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Booking.com представил значок "Осознанные путешествия"

Так, с помощью особого значка пользователи по всему миру смогут выбирать более экологичные варианты жилья и получать желаемую информацию о подходах устойчивого развития, реализуемых на объекте размещения.

Значок может получить любой партнер по размещению, применяющий подходы к устойчивому развитию, которые оказывают положительное влияние на регион. То есть, программа доступна владельцам жилья разного рода – от апартаментов и гостиниц типа "кровать и завтрак" до загородных домов, курортных гостиниц и даже домиков на дереве.

Цель значка – сделать достоверное признание эффективных усилий по устойчивому развитию для большего количества объектов во всем мире, а также предоставить туристам последовательный и понятный способ выбора экологического жилья в любом уголке мира.

Надеюсь, что, вооружившись этой информацией, гости будут бронировать более экологичные варианты жилья для своих поездок, куда бы они ни отправились. А это, в свою очередь, вдохновит еще больше наших партнеров сделать следующий шаг на пути к устойчивому развитию.

– отметила Марианна Хайбелс, директор по устойчивому развитию Booking.com.

Подчеркивается, что это первая программа такого рода в сфере гостеприимства.

Как работать новый значок

На первом этапе значок "Осознанные путешествия" и обзор подходов устойчивого развития, применяемых на объекте размещения, будут показаны на странице объекта в приложении и на сайте Booking.com.

В ближайшие дни значок начнет появляться рядом с названием объекта в результатах поиска. Кроме того, позже на платформе появится фильтр, который поможет выбрать более экологичное жилье.