Якщо раніше в новорічну ніч орендувати житло міг кожен, то тепер це зміниться.

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Airbnb запроваджує нові правила бронювання на Новий рік

Згідно з новими правилами, туристи, які бронюють проживання в об'єктах Airbnb, зазначених як цілі будинки, повинні мати історію позитивних відгуків з попередніх подорожей.

Точне визначення позитивних відгуків не вказано, порогове значення є якорем новорічної політики, яка застосовуватиметься до всіх об'єктів нерухомості в США, включаючи Пуерто-Рико, а також Австралію, Бразилію, Канаду, Францію, Нову Зеландію, Іспанію та Велику Британію.

Ми знаємо, що повною мірою використовувати цю можливість для нашої спільноти, яка приймає, означає продовжувати ставити охорону здоров'я на перше місце, заохочуючи безпечні та відповідальні подорожі,

– йдеться у заяві Airbnb.

Зазначається, що обмеження напередодні Нового року є доповненням до глобальної заборони на вечірки Airbnb, яка була введена у 2020 році та обмежує збирання понад 16 осіб в орендованому приміщенні, а також усі небезпечні вечірки та заходи. Порушникам загрожує призупинення або остаточне видалення з платформи.

Нові правила поширюватимуться на бронювання з 31 грудня на 1 січня. Вони торкнуться і тих, хто має намір зупинитися в апартаментах Airbnb на 2 – 3 дні, включаючи новорічну ніч.

До речі, схожі обмеження діяли й на Гелловін.