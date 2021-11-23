Провідна онлайн-платформа у сфері подорожей представила значок "Усвідомлені подорожі".

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Booking.com представив значок "Усвідомлені подорожі"

Так, за допомогою особливого значка користувачі по всьому світу зможуть обирати екологічніші варіанти житла та отримувати бажану інформацію про підходи сталого розвитку, які реалізуються на об'єкті розміщення.

Значок може отримати будь-який партнер з розміщення, що застосовує підходи сталого розвитку, які мають позитивний вплив на регіон. Тобто, програма доступна власникам житла різного роду – від апартаментів та готелів типу "ліжко та сніданок" до заміських будинків, курортних готелів і навіть будиночків на дереві.

На меті значок має зробити перевірене визнання ефективних зусиль щодо сталого розвитку для більшої кількості об'єктів у всьому світі, а також надати туристам послідовний і зрозумілий спосіб вибору екологічного житла у будь-якому куточку світу.

Сподіваюся, що, озброївшись цією інформацією, гості бронюватимуть екологічніші варіанти житла для своїх поїздок, куди б вони не вирушили. А це, своєю чергою, надихне ще більше наших партнерів зробити наступний крок на шляху до сталого розвитку,

– зауважила Маріанна Хайбелс, директор зі сталого розвитку Booking.com.

Зазначається, що це перша програма такого роду у сфері гостинності.

Як працюватиме новий значок

На першому етапі значок "Усвідомлені подорожі" та огляд підходів сталого розвитку, які застосовуються на об'єкті розміщення, будуть показані на сторінці об'єкта у додатку та на сайті Booking.com.

Упродовж найближчих тижнів значок почне з'являтися поряд із назвою об'єкта у результатах пошуку. Крім того, пізніше на платформі з'явиться фільтр, який допоможе обрати більш екологічне житло.