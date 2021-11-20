К сожалению, не все подарки одинаково полезны для новых владельцев. Даже если вы считаете будто выбранный сувенир прекрасно передает колорит и культуру региона, лучше не спешить с покупкой. Для начала ознакомьтесь со списком вещей, которые не рекомендуют привозить из путешествия.

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Национальная одежда – не практичный подарок / Фото Unsplash

На первый взгляд, идея с национальным нарядом интересна. Но вдумайтесь, как часто этот подарок будет использоваться в вашей стране.

Национальная одежда со всеми атрибутами, скорее всего, влетит в солидную сумму, при этом ваши родные вряд ли оденут ее куда-то, кроме фотосессии или костюмированной вечеринке. Остальное время подарок будет просто лежать на полке.

Чем заменить

Обратите внимание на льняные и хлопковые изделия. К примеру, в жарких странах можно найти минималистичную одежду из натуральных тканей, которые обеспечивают хороший теплообмен. Путешествуя по Европе, поищите итальянские ткани, которые считаются самыми качественными в мире. А человек, которому вы их подарите, сможет самостоятельно выбрать, что из них сшить. Это будет значительно практичнее национальной одежды.

Статуэтки

Статуэтки могут не подойти в интерьер квартиры / Фото Unsplash

Даря близким статуэтки или другой специфический декор, вы рискуете "не попасть" в стиль интерьера. Дело в том, что каждый дом имеет свой неповторимый стиль и наполнение, поэтому ваш подарок может оказаться неуместным.

Чем заменить

Магнит на холодильник будет лучшей альтернативой. Актуальность этого сувенира остается неизменной – просто, дешево и со вкусом.

Открытки, путеводители или журналы

Лучше подарите эстетическую книгу / Фото Unsplash

Конечно, если ваши близкие коллекционируют открытки или полиграфию – такой подарок вполне удачен. Однако большинство людей все же считают их непрактичными. Обычно со временем листовки и журналы потеряют актуальность, станут лишним хламом в доме и быстро переедут если не в помойку, то на дальнюю полочку шкафа.

Чем заменить

Если вы склоняетесь к интеллектуальным подаркам, подыщите близким профессиональное или известное издание в той сфере, которой они интересуются.

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Декоративная косметика

Состав косметики может не подойти человеку, которому адресуется подарок / Фото Unsplash

Декоративная косметика, даже очень высокого качества, – вещь достаточно индивидуальная и деликатная. Если у вас нет конкретного "заказа" на продукт известного производителя, стоит воздержаться от такого подарка. В лучшем случае, ваши близкие просто не воспользуются им, в худшем – косметика не подойдет под тип кожи и даже спровоцирует аллергическую реакцию.

Чем заменить

Эфирные масла, натуральное мыло или парфюмерия станут хорошей альтернативой и запомнятся надолго.

Драгоценные подарки

Дорогие подарки ставят знакомых в неловкое положение / Фото Unsplash

Дарить дорогие подарки, привезенные из путешествия, – не самый лучший вариант, поскольку такой жест ставит ваших знакомых или друзей в неловкое положение.

Чем заменить

Еда, сладости, специи, ставшие визитной карточкой той или иной страны станут гораздо более удачным подарком. Позаботьтесь о правильной транспортировке и порадуйте близких сыром, бутылкой вина или лакомством. Поверьте, это будет гораздо ценнее дорогих украшений или техники.