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Travel Европа и мир Где недорого отдохнуть на море за границей: три недорогих направления для туристов
2 июля, 19:37
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Где недорого отдохнуть на море за границей: три недорогих направления для туристов

София Минджоса

Летний отдых на море за границей не обязательно должен стоить целое состояние. Если выбрать правильное направление, можно найти чистые пляжи, теплое море, красивые пейзажи и комфортное жилье без чрезмерных затрат. К тому же во многих популярных странах до сих пор есть курорты, где цены остаются значительно более доступными, чем в популярных туристических местах.

24 Канал подготовил подборку из трех недорогих морских направлений, где можно провести летний отпуск. Рассказываем, куда стоит отправиться, сколько примерно будет стоить отдых и чем эти места привлекают туристов.

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Где недорого отдохнуть на море за границей?

Полуостров Халкидики в Греции

В Греции много морских курортов, и везде разные цены. Если за отпуск на Санторини или Миконосе придется отдать целое состояние, то Родос или Крит не требуют таких затрат. В то же время еще дешевле будет поехать на полуостров Халкидики. Дело в том, что до него из Украины можно доехать на автобусе, а это дешевле, чем на самолете. Многие турагентства предлагают туры по системе "все включено" или только с завтраками с выездом из Львова, Черновцов и других городов Украины.

И хотя время в пути, учитывая очереди на границе, может занять даже 2 суток, для многих туристов, особенно с детьми, это удобнее, чем делать несколько пересадок и добираться до аэропорта.

Один из пляжей на Халкидики / Фото Depositphotos

Полуостров Халкидики предлагает комфортные песчаные пляжи, окруженные сосновыми лесами, кристально чистое море и спокойную атмосферу. Туристы могут совместить ленивый отдых на пляже с экскурсиями и посетить живописные скалы Метеоры, горную Ситонию и т. д. Отдых здесь обойдется от 55 тысяч за двоих с завтраками и от 80 тысяч по системе "все включено".


Цены на отдых в Халкидики с выездом из Львова / Скриншот с сайта "Поехали с нами"

Албания

Албанию часто называют скрытой балканской жемчужиной, ведь цены здесь приятно удивляют. Самый дешевый отдых в Дурресе – тур на автобусе из Киева обойдется от 32 тысяч гривен на двоих с завтраками. Правда, всего на 3 дня. Кроме того, туристам стоит быть готовыми к тому, что в Дурресе нет знаменитых "албанских Мальдив". Этот курорт расположен на берегу Адриатического моря. Вода здесь не такая чистая, а пейзажи вокруг – скромные.

Стоимость коротких туров в Албанию / Скриншот с сайта "Поехали с нами"

Чтобы было красивее, нужно ехать в сторону Влеры, где уже есть Ионическое море, а пляжи, напоминающие Мальдивы, можно найти в Ксамили. Но и цены здесь будут немного дороже. Отель эконом-класса на неделю стоит от 40,5 тысячи гривен на двоих без учета дороги.

Бюджетные варианты проживания в Ксамили / Скриншот Booking

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Болгария

Туристы с детьми обожают отдых в Болгарии. Здесь есть длинные песчаные пляжи, отели с системой "все включено" и водными горками, чистое море и приятные цены. Добраться можно как на автобусе, так и на самолете, но большинство туристов выбирают первый вариант, поскольку он дешевле.

Отдых на курорте Золотые Пески в отеле по системе "все включено" стоит от 30 тысяч гривен на двоих с выездом на автобусе из Киева.


Стоимость отдыха в Болгарии / Скриншот с сайта "Поехали с нами"

Правда, сейчас туристы жалуются, что стоимость отдыха в хороших отелях Болгарии сильно выросла. Как объяснила турагент, это связано с несколькими причинами. Во-первых, Болгария полностью перешла на евро, а потому цены немного выросли. Во-вторых, из-за войны на Ближнем Востоке подорожало топливо, поэтому автобусные туры стали дороже. И, в-третьих, 70% номеров в отелях Болгарии были забронированы еще во время раннего бронирования, поэтому сейчас доступны только более дорогие категории. Турагент даже сказала, что за эти деньги лучше уже отдохнуть в Турции.

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