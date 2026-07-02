Где недорого отдохнуть на море за границей: три недорогих направления для туристов

Летний отдых на море за границей не обязательно должен стоить целое состояние. Если выбрать правильное направление, можно найти чистые пляжи, теплое море, красивые пейзажи и комфортное жилье без чрезмерных затрат. К тому же во многих популярных странах до сих пор есть курорты, где цены остаются значительно более доступными, чем в популярных туристических местах.

24 Канал подготовил подборку из трех недорогих морских направлений, где можно провести летний отпуск. Рассказываем, куда стоит отправиться, сколько примерно будет стоить отдых и чем эти места привлекают туристов.

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Где недорого отдохнуть на море за границей?

Полуостров Халкидики в Греции

В Греции много морских курортов, и везде разные цены. Если за отпуск на Санторини или Миконосе придется отдать целое состояние, то Родос или Крит не требуют таких затрат. В то же время еще дешевле будет поехать на полуостров Халкидики. Дело в том, что до него из Украины можно доехать на автобусе, а это дешевле, чем на самолете. Многие турагентства предлагают туры по системе "все включено" или только с завтраками с выездом из Львова, Черновцов и других городов Украины.

И хотя время в пути, учитывая очереди на границе, может занять даже 2 суток, для многих туристов, особенно с детьми, это удобнее, чем делать несколько пересадок и добираться до аэропорта.

Один из пляжей на Халкидики / Фото Depositphotos

Полуостров Халкидики предлагает комфортные песчаные пляжи, окруженные сосновыми лесами, кристально чистое море и спокойную атмосферу. Туристы могут совместить ленивый отдых на пляже с экскурсиями и посетить живописные скалы Метеоры, горную Ситонию и т. д. Отдых здесь обойдется от 55 тысяч за двоих с завтраками и от 80 тысяч по системе "все включено".



Цены на отдых в Халкидики с выездом из Львова / Скриншот с сайта "Поехали с нами"

Албания

Албанию часто называют скрытой балканской жемчужиной, ведь цены здесь приятно удивляют. Самый дешевый отдых в Дурресе – тур на автобусе из Киева обойдется от 32 тысяч гривен на двоих с завтраками. Правда, всего на 3 дня. Кроме того, туристам стоит быть готовыми к тому, что в Дурресе нет знаменитых "албанских Мальдив". Этот курорт расположен на берегу Адриатического моря. Вода здесь не такая чистая, а пейзажи вокруг – скромные.

Стоимость коротких туров в Албанию / Скриншот с сайта "Поехали с нами"

Чтобы было красивее, нужно ехать в сторону Влеры, где уже есть Ионическое море, а пляжи, напоминающие Мальдивы, можно найти в Ксамили. Но и цены здесь будут немного дороже. Отель эконом-класса на неделю стоит от 40,5 тысячи гривен на двоих без учета дороги.

Бюджетные варианты проживания в Ксамили / Скриншот Booking

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Болгария

Туристы с детьми обожают отдых в Болгарии. Здесь есть длинные песчаные пляжи, отели с системой "все включено" и водными горками, чистое море и приятные цены. Добраться можно как на автобусе, так и на самолете, но большинство туристов выбирают первый вариант, поскольку он дешевле.

Отдых на курорте Золотые Пески в отеле по системе "все включено" стоит от 30 тысяч гривен на двоих с выездом на автобусе из Киева.



Стоимость отдыха в Болгарии / Скриншот с сайта "Поехали с нами"

Правда, сейчас туристы жалуются, что стоимость отдыха в хороших отелях Болгарии сильно выросла. Как объяснила турагент, это связано с несколькими причинами. Во-первых, Болгария полностью перешла на евро, а потому цены немного выросли. Во-вторых, из-за войны на Ближнем Востоке подорожало топливо, поэтому автобусные туры стали дороже. И, в-третьих, 70% номеров в отелях Болгарии были забронированы еще во время раннего бронирования, поэтому сейчас доступны только более дорогие категории. Турагент даже сказала, что за эти деньги лучше уже отдохнуть в Турции.