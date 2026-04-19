Никакого фотошопа: куда поехать, чтобы увидеть светящийся в темноте океан
- Биолюминесценция является естественным явлением, где микроорганизмы излучают свет, что можно увидеть на разных пляжах мира.
- Известные места для наблюдения биолюминесценции включают Джервис-Бей в Австралии, залив Тояма в Японии, архипелаг Носи Мицио на Мадагаскаре, залив Халонг во Вьетнаме и пляжи Бали в Индонезии.
Если обычные пляжи уже не удивляют, в мире есть локации, где море буквально светится ночью –и это один из самых удивительных опытов для путешественников. В нашей статье рассказываем о таких местах.
Когда солнце исчезает за горизонтом, некоторые пляжи мира не погружаются в темноту, они только начинают свою настоящую жизнь. Вода вдруг вспыхивает тысячами синих огоньков, волны оставляют за собой сияющие следы, а каждое движение в море превращается в магическое световое шоу.
Это не спецэффекты и не фантазия – это биолюминесценция, природное явление, которое можно увидеть на разных континентах. Со ссылкой на Hakai Magazine и Eco BnB, рассказываем интересные детали об этом явлении и локации, где его можно увидеть.
Что это за свет в воде?
Биолюминесценция – это способность живых организмов излучать свет. Чаще всего за это "отвечают" микроскопические существа – планктон или морские бактерии. Они создают свечение благодаря химической реакции между специальным веществом (люциферином) и кислородом.
Этот свет имеет практическое значение для самих организмов: защита от хищников (яркая вспышка может напугать врага), способ коммуникации, иногда даже приманка для добычи. Именно поэтому, когда вы заходите в воду или волна ударяет о берег – она начинает светиться.
Самые яркие биолюминесцентные пляжи мира
- Джервис-Бей, Австралия
Этот залив в Новом Южном Уэльсе славится не только белым песком, но и ночным световым шоу. Здесь вода светится благодаря микроорганизмам, которые реагируют на движение волн. Эффектно это выглядит в полной темноте – каждый шаг в воде оставляет сияющий след.
- Залив Тояма, Япония
Здесь главные "звезды" – не планктон, а кальмары-светлячки. С марта по июнь они массово подплывают к берегу и освещают воду насыщенным голубым светом. Это одно из самых редких природных шоу в мире.
- Архипелаг Носи Мицио, Мадагаскар
Эти отдаленные острова в Индийском океане сочетают экзотику и дикость природы. Ночью вода вокруг них начинает мерцать – будто звездное небо оказалось в океане.
- Залив Халонг, Вьетнам
Между известняковыми скалами и тихими лагунами биолюминесценция создает особенно атмосферный эффект. Лучше всего наблюдать ее с каяка: каждое движение весла рассыпает искры света.
- Бали, Индонезия
На менее туристических пляжах острова можно увидеть это явление в спокойной, почти медитативной атмосфере. Здесь свечение часто появляется внезапно и выглядит особенно магически на фоне тропической ночи.
Частые вопросы
Что такое биолюминесценция и как она работает?
Какое практическое значение имеет биолюминесценция для организмов?
Где можно увидеть самые яркие биолюминесцентные пляжи мира?
