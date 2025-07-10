Чем заняться в Библейском саду

Библейский сад расположен на площади одного гектара в селе Мариямполь, Галицкого района Ивано-Франковской области. Обустроили его еще в 2011 году. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на издание "Галка".

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Основатель сада профессор Владимир Боцюрко работал над идеей 19 лет. В саду высадили около 30 видов деревьев и кустов, которые упоминаются в Библии – гранат, смоковница, розы и тому подобное. Были даже попытки вырастить ливанский кедр, однако он не прижился из-за неблагоприятного климата.

Скульптор Владимир Довбенюк изготовил для сада десятки скульптур библейских персонажей. Среди них есть апостолы Петр и Павел, Адам и Ева и другие.



Скульптуры Адама и Евы в саду / Фото "Галка"

Сад условно разделен на две части: первая – посвящена событиям, которые происходят в Ветхом Завете, а вторая – Новому. Чтобы лучше узнать об истории христианства можно заказать экскурсию, которая длится 45 минут. Также по саду можно гулять самостоятельно, ориентируясь на таблички с описанием скульптур и растений.



Живописный Библейский сад / Фото "Галка"

Кстати, в саду установили рекорд Украины – здесь собралось наибольшее количество женщин с именем Мария. Всего в одном месте находились 400 Марий.

Где расположен Библейский сад на карте:

Ежегодно в первое воскресенье июля происходит традиционное паломничество. Паломники идут пешком 13 километров из Галича к Библейскому саду и Мариямпольской иконе, которая хранится в храме.