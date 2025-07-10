Чим зайнятися у Біблійному саду

Біблійний сад розташований на площі одного гектара у селі Маріямпіль, Галицького району Івано-Франківської області. Облаштували його ще у 2011 році. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на видання "Галка".

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Засновник саду професор Володимир Боцюрко працював над ідеєю 19 років. У саду висадили близько 30 видів дерев і кущів, які згадуються в Біблії – гранат, смоковниця, троянди тощо. Були навіть спроби виростити ліванський кедр, однак він не прижився через несприятливий клімат.

Скульптор Володимир Довбенюк виготовив для саду десятки скульптур біблійних персонажів. Серед них є апостоли Петро і Павло, Адам і Єва та інші.



Скульптури Адама і Єви у саду

Сад умовно поділений на дві частини: перша – присвячена подіям, які відбуваються у Старому Завіті, а друга – Новому. Щоб краще дізнатися про історію християнства можна замовити екскурсію, яка триває 45 хвилин. Також садом можна гуляти самостійно, орієнтуючись на таблички з описом скульптур і рослин.



Мальовничий Біблійний сад

До речі, у саду встановили рекорд України – тут зібралася найбільша кількість жінок з іменем Марія. Загалом в одному місці перебували 400 Марій.

Де розташований Біблійний сад на карті:

Щороку у першу неділю липня відбувається традиційна проща. Прочани йдуть пішки 13 кілометрів з Галича до Біблійного саду та Маріямпільської ікони, яка зберігається у храмі.