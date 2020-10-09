Чтобы путешествие на авто была удачным и подарило только хорошие воспоминания – необходимо позаботиться о его безопасности. Всего несколько простых правил помогут избежать нежелательных ситуаций, сэкономить нервы, время и деньги.

Travel24 расскажет вам о них.

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Правило №1

Перед путешествием на автомобиле нужно хорошо выспаться, и обязательно поесть, чтобы в организме было достаточное количество энергии. Таким образом, в течение долгой дороги вы не будете засыпать, не создавая аварийной ситуации.

Правило №2

Чтобы в дороге не терять энергии, каждые 2-3 часа полезно делать остановки, дышать свежим воздухом и выполнять короткую разминку.



Остановка для отдыха / UnSplash

Правило №3

Чтобы держать себя в тонусе, водители нередко злоупотребляют напитками с кофеином, и считают, что это придает им бодрости. Это действительно так, но только первое время, а после, человек чувствует еще больше усталость.

Правило №4

Во время вождения стоит забыть о пользовании мобильным телефоном. Если нужно срочно, что-то обсудить, тогда лучше воспользоваться громкой связью. Также не стоит забывать, что во многих странах за телефонные разговоры за рулем могут оштрафовать.



Забудьте о пользовании телефон за рулем / autolubitel.org

Правило №5

Перед длительной поездкой автомобилем, нужно обязательно убедиться в технической исправности автомобиля. Отдайте вашу машину на СТО для полного обзора, чтобы быть уверенным в своей безопасности.

Правило №6

Если погода пасмурная, и вы можете отложить путешествие на следующий день – так и сделайте. Ведь ехать лучше в день, когда нет дождя и других природных явлений, мешающих комфортному вождению.



В пасмурную погоду отложите путешествие / trassy.livejournal.com

Правило№7

Если вы устали быть за рулем, то можно на время с кем-то поменяться местами, чтобы отдохнуть от управления автомобилем. Если поездка протекает в одиночестве, то от усталости может помочь бодрая музыка и открытое окно.