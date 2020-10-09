Щоб подорож на авто була вдалою та подарувала лише хороші спогади – необхідно подбати про її безпеку. Всього декілька простих правил допоможуть уникнути небажаних ситуацій, заощадити нерви, час та гроші.

Travel24 розповість вам про них.

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Правило №1

Перед подорожжю автомобілем треба добре виспатися, і обов'язково поїсти, щоб в організмі була достатня кількість енергії. У такий спосіб, протягом довгої дороги ви не будете засинати, що не створюватиме аварійної ситуації.

Правило №2

Щоб у дорозі не втрачати енергії, кожні 2-3 години корисно робити зупинки, дихати свіжим повітрям і виконувати коротку розминку.



Зупинка для відпочинку / UnSplash

Правило №3

Щоб тримати себе в тонусі, водії нерідко зловживають напоями з кофеїном, і вважають, що це додає їм бадьорості. Це справді так, але тільки перший час, а після, людина відчуває ще більшу втому.

Правило №4

Під час водіння варто забути про користування мобільним телефоном. Якщо потрібно терміново, щось обговорити, тоді краще скористатися гучним зв'язком. Також не варто забувати, що в багатьох країнах за телефонні розмови за кермом можуть оштрафувати.



Забудьте про користування телефон за кермом / autolubitel.org

Правило №5

Перед тривалою поїздкою автомобілем, потрібно обов'язково переконатися в технічній справності автомобіля. Віддайте вашу автівку на СТО для повного огляду, щоб бути впевненому у своїй безпеці.

Правило №6

Якщо погода похмура, і ви можете відкласти подорож на наступний день – так і зробіть. Адже їхати краще в день, коли немає дощу та інших природних явищ, що заважають комфортному водінню.



У похмуру погоду відкладіть подорож / trassy.livejournal.com

Правило№7

Якщо ви втомилися бути за кермом, то можна на час з кимось помінятися місцями, щоб відпочити від керування автомобілем. Якщо поїздка протікає на самоті, то від втоми може допомогти бадьора музика і відкрите вікно.