Безпечна сімейна подорож на автомобілі: правила, яких варто дотримуватися
Щоб подорож на авто була вдалою та подарувала лише хороші спогади – необхідно подбати про її безпеку. Всього декілька простих правил допоможуть уникнути небажаних ситуацій, заощадити нерви, час та гроші.
Travel24 розповість вам про них.
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Правило №1
Перед подорожжю автомобілем треба добре виспатися, і обов'язково поїсти, щоб в організмі була достатня кількість енергії. У такий спосіб, протягом довгої дороги ви не будете засинати, що не створюватиме аварійної ситуації.
Правило №2
Щоб у дорозі не втрачати енергії, кожні 2-3 години корисно робити зупинки, дихати свіжим повітрям і виконувати коротку розминку.
Зупинка для відпочинку / UnSplash
Правило №3
Щоб тримати себе в тонусі, водії нерідко зловживають напоями з кофеїном, і вважають, що це додає їм бадьорості. Це справді так, але тільки перший час, а після, людина відчуває ще більшу втому.
Правило №4
Під час водіння варто забути про користування мобільним телефоном. Якщо потрібно терміново, щось обговорити, тоді краще скористатися гучним зв'язком. Також не варто забувати, що в багатьох країнах за телефонні розмови за кермом можуть оштрафувати.
Забудьте про користування телефон за кермом / autolubitel.org
Правило №5
Перед тривалою поїздкою автомобілем, потрібно обов'язково переконатися в технічній справності автомобіля. Віддайте вашу автівку на СТО для повного огляду, щоб бути впевненому у своїй безпеці.
Правило №6
Якщо погода похмура, і ви можете відкласти подорож на наступний день – так і зробіть. Адже їхати краще в день, коли немає дощу та інших природних явищ, що заважають комфортному водінню.
У похмуру погоду відкладіть подорож / trassy.livejournal.com
Правило№7
Якщо ви втомилися бути за кермом, то можна на час з кимось помінятися місцями, щоб відпочити від керування автомобілем. Якщо поїздка протікає на самоті, то від втоми може допомогти бадьора музика і відкрите вікно.