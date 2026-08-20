Травел-блогеры @boloban.travel поделились подборкой бесплатных мест в столице Великобритании. Чтобы их посетить, не придется тратить десятки фунтов стерлингов.

Куда бесплатно пойти в Лондоне?

Официально заявляю, что Лондон обойдется дешевле, чем поход в киевскую кофейню. Это подборка мест, на которую нужно ровно 0 гривен,

– поделилась путешественница.

1. Horizon 22 – это смотровая площадка на 58-м этаже. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Если на сайте нет мест, то можно подойти к входу, отсканировать QR-код и провести бронирование ближайшего свободного времени.

2. Sky Garden – огромный тропический сад на 35-м этаже. Бесплатный билет нужно бронировать через сайт, а свободные слоты открываются каждый понедельник. Если бесплатные билеты закончились, то можно попасть на завтрак на смотровой площадке. Стоит такое развлечение 12 фунтов, а в стоимость входит чай или кофе и круассан.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

3. Если вы уже оказались в саду на крыше небоскреба, то загляните в The Royal Exchange. Это историческое здание с элитными бутиками, внутрь которого можно зайти бесплатно. Здесь есть роскошные галереи, колонны и стеклянная крыша. Когда-то это был первый специально построенный торговый центр и товарная биржа в Англии.



The Royal Exchange в Лондоне / Фото Aukett Swanke

4. Буквально рядом есть еще одна бесплатная смотровая площадка, расположенная на 50-м этаже – The Lookout. Билеты сюда тоже нужно бронировать заранее на сайте, но можно попробовать пройти без регистрации – посетителей иногда пропускают, если есть свободные места.

5. Далее отправляйтесь на первую линию метро и выходите на станции Baker Street. В доме под номером 221B расположен музей Шерлока Холмса. Можно бесплатно сфотографироваться на фоне его фасада и зайти в сувенирный магазин. Вход в сам музей – платный.

6. Недалеко находится комплекс Fifty Paddington, на фасаде которого расположен видеочасы, стрелки которых каждую минуту вручную перерисовывает мужчина. Увидеть эту необычную инсталляцию можно бесплатно прямо на улице.

7. Личный фаворит тревел-блогеров – это открытая смотровая площадка с садом на крыше The Garden at 120. Виды на город здесь просто потрясающие, а фотографии получаются удивительными. Чтобы попасть в сад, нужно встать в живую очередь. Лучше всего приходить утром, когда людей меньше.

Почему заняться в Лондоне совершенно бесплатно: видео

На самом деле даже поездка в Лондон может быть бюджетной, если для посещения выбирать бесплатные локации, а не платные. Кстати, ранее мы рассказывали, что нужно знать туристам, которые едут в Лондон впервые.