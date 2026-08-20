Тревел-блогери @boloban.travel поділилися підбіркою безкоштовних локацій у столиці Великої Британії. Щоб їх відвідати, не доведеться витрачати десятки фунтів стерлінгів.

Куди безкоштовно піти у Лондоні?

Офіційно заявляю, що Лондон обійдеться дешевше за похід у київську кав'ярню. Це підбірка місць, на яку потрібно рівно 0 гривень,

– поділилася мандрівниця.

1. Horizon 22 – це оглядовий майданчик на 58 поверсі. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Якщо на сайті місць нема, то можна підійти до входу, просканувати QR-код і забронювати найближчий вільний час.

2. Sky Garden – величезний тропічний сад на 35 поверсі. Безкоштовний квиток треба бронювати через сайт, а вільні слоти відкриваються щопонеділка. Якщо безкоштовні квитки закінчилися, то можна потрапити на сніданок на оглядовому майданчику. Коштує така розвага 12 фунтів, а у вартість входить чай або кава і круасан.

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3. Якщо ви вже прийшли у сад на даху хмарочоса, то загляніть у The Royal Exchange. Це історична будівля з елітними бутіками, всередину якої можна зайти безкоштовно. Тут є розкішні галереї, колони і скляний дах. Колись це був перший спеціально зведений торговий центр і товарна біржа в Англії.



The Royal Exchange у Лондоні / Фото Aukett Swanke

4. Буквально поруч є ще один безкоштовний оглядовий майданчик, який розташований на 50 поверсі – The Lookout. Квитки сюди теж треба бронювати заздалегідь на сайті, але можна спробувати пройти без реєстрації – відвідувачів іноді пропускають, якщо є вільні місця.

5. Далі відправляйтеся на першу лінію метро і вийдіть на станції Baker Street. У будинку під номером 221B розташований музей Шерлока Холмса. Можна безкоштовно сфотографуватися на тлі його фасаду і зайти в сувенірний магазин. Вхід у сам музей – платний.

6. Недалеко є комплекс Fifty Paddington, на фасаді якого розташований відеогодинник, у якому чоловік щохвилини вручну перемальовує стрілки. Побачити цю незвичайну інсталяцію можна безкоштовно просто на вулиці.

7. Особистий фаворит тревел-блогерів – це відкритий оглядовий майданчик з садом на даху The Garden at 120. Види на місто тут просто вражають, а фото виходять дивовижні. Щоб потрапити у сад, треба стати в живу чергу. Найкраще приходити зранку, коли людей менше.

Чим зайнятися у Лондоні абсолютно безкоштовно: відео

Насправді навіть поїздка у Лондон може бути бюджетною, якщо для відвідування обирати безкоштовні локації, а не платні. До речі, раніше ми розповідали, що треба знати туристам, які їдуть у Лондон вперше.