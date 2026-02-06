Бесплатная и самая красивая панорама Праги на 360 градусов: где расположена
- Ресторан-бар FlyVista в Праге предоставляет бесплатный доступ к смотровой площадке с панорамой на 360 градусов.
- Посетители могут подняться на балкон для фотографий, а также заказать коктейли или посидеть в ресторане.
Если вы планируете посетить Прагу, мы рекомендуем заглянуть на бесплатную смотровую площадку, откуда открывается лучшая панорама города. И все это с 8-го этажа здания.
Украинская туристка Takehhshaya в своем видео рассказала о бесплатной смотровой площадке в Праге.
Смотрите также Европейский остров, где запрещены машины: куда туристы бегут от шума и толпы
Где расположена бесплатная смотровая площадка в Праге с панорамой на 360 градусов?
В своем видео украинская путешественница рассказала об уникальном месте в Праге – ресторан-бар Fly Vista на последнем, 8-м этаже здания, откуда открывается полная панорама города на 360 градусов.
Как выглядит панорама: смотреть видео
По ее словам, это лучшая точка для фото, и туристы могут подняться на балкон совершенно бесплатно, сделать снимки и насладиться видом. По желанию посетители могут приобрести коктейли в баре или просто посидеть в ресторане на нижнем этаже.
Смотрите также Туристы не верят своим глазам: где увидеть МакДональдс, который выглядит, как настоящая сказка
- График работы:
Понедельник – Среда: 7:30 – 01:00;
Четверг – Пятница: 7:30 – 03:00;
Суббота: 8:30 – 03:00;
Воскресенье: 8:30 – 01:00;
- Адрес расположения: Národní 63/26, 110 00 Nové Město, Praha 1.
Все дополнительные детали можно узнать на официальной странице ресторана.
Что еще интересного увидеть в Чехии?
А мы уже рассказывали, что посмотреть в Праге на выходных. Прежде всего стоит посетить исторический комплекс зданий в стиле барокко Клементинум. Здесь можно увидеть одну из самых красивых библиотек мира, в которой кажется, что попал на съемки фильма. Фрески на потолке, изящная резьба на мебели, древние глобусы – все здесь буквально кричит о величии.
Или же, узнайте, чем уникален Чешский Крумлов. Главной достопримечательностью города Чешский Крумлов является замок, который называют вторым по величине в стране после Пражского града. Замковый комплекс возвышается на крутом скалистом мысе над Влтавой и сочетает готические, ренессансные и барочные элементы.
Частые вопросы
Где можно найти бесплатную смотровую площадку в Праге с панорамой на 360 градусов?
Бесплатная смотровая площадка в Праге находится в ресторане-баре FlyVista на последнем, 8-м этаже здания, откуда открывается панорама города на 360 градусов.
Какие часы работы ресторана-бара FlyVista?
Часы работы ресторана-бара FlyVista следующие: Понедельник –Среда: 7:30 – 01:00; Четверг – Пятница: 7:30 – 03:00; Суббота: 8:30 – 03:00; Воскресенье: 8:30 – 01:00.
Какие еще интересные места можно посетить в Чехии?
В Чехии стоит посетить исторический комплекс зданий в стиле барокко Клементинум в Праге, где находится одна из самых красивых библиотек мира. Также можно поехать в город Чешский Крумлов, где главной достопримечательностью является замок, сочетающий готические, ренессансные и барочные элементы.