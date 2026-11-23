Об этой ситуации рассказало издание Business Insider в материале журналиста Джошуа Нелкена-Зитсера. Двое членов экипажа поделились с журналистом подробностями пребывания на лайнере Villa Vie Odyssey, который сейчас стоит на якоре недалеко от Сингапура.

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Судно принадлежит компании Villa Vie Residences, которая предлагала желающим приобрести каюту и жить на борту во время кругосветного путешествия. Однако из-за финансовых проблем компания прекратила круиз, а лайнер оказался под арестом.

Почему пассажиры покинули лайнер, а экипаж до сих пор находится на борту?

27 октября жильцам Villa Vie Odyssey сообщили о прекращении круиза и дали всего несколько часов, чтобы покинуть судно в Камбодже. До этого компания продавала каюты по цене от 119 999 до 439 999 долларов, предлагая пассажирам возможность фактически жить в море. Остановка круиза стала следствием финансовых трудностей, которые длились несколько месяцев.

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В Villa Vie объясняли проблемы ростом цен на топливо. Из-за нехватки средств ухудшалось обслуживание, менялись маршруты, а пассажиров просили вносить дополнительные деньги. После высадки жильцов на судне остались от 63 до 67 членов экипажа.

Эту информацию соучредитель компании Микаэль Петтерсон подтвердил Business Insider. В настоящее время лайнер находится под арестом по решению суда, поэтому работники не могут самостоятельно покинуть его.

На какие проблемы жалуются члены экипажа?

По словам двух сотрудников, пребывание на судне становилось все более тяжелым. В течение последних 24 дней в некоторых каютах не работали кондиционеры, хотя температура превышала 32 градуса. Также экипаж столкнулся с перебоями в работе интернета, из-за которых сложно звонить родным, приостановкой работы прачечной и закрытием бара для сотрудников.

Однако больше всего людей изматывает неопределенность. Ожидаемые даты высадки неоднократно переносились, поэтому члены экипажа не знают, когда смогут вернуться домой. Один из них признался, что создается впечатление, будто о работниках все забыли. Другой назвал жизнь на борту настоящим адом и рассказал, что ситуация превращается в пытку, потому что экипаж хочет только одного – вернуться домой.

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Соучредитель Villa Vie Микаэль Петтерсон признал, что условия пребывания не идеальны, однако опроверг, что они настолько плохи, как описывают работники.

Кто отвечает за экипаж и когда он сможет покинуть судно?

Из-за ареста лайнера ситуация зависит от нескольких компаний. По словам Петтерсона, за эксплуатацию судна отвечает Columbia Cruise Services, а NRP Maritime Asset Management, которая контролирует лайнер в качестве администратора кредита Oceanus Capital, должна обеспечивать средства для улучшения условий на борту.

Чтобы переместить Odyssey с якорной стоянки к причалу, требуется разрешение судебного исполнителя Сингапура. Только после этого члены экипажа смогут сойти на берег. Управляющий партнер NRP Maritime Asset Management Николай Гайденрайх не опроверг сообщения о проблемах с кондиционерами, интернетом и сокращением услуг. В то же время он не согласился с оценкой общей ситуации, данной работниками.

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Также он сообщил, что экипаж уже получил зарплату за сентябрь и октябрь. Ранее компания задерживала выплаты, поэтому некоторые жители лайнера даже организовывали сбор средств для поддержки работников. Еще 8 ноября морская и портовая администрация Сингапура сообщала, что экипаж, по имеющейся информации, чувствует себя хорошо, а вопросы его благополучия контролируют кредиторы судна.

Между тем сами работники надеются покинуть лайнер до конца недели. Однако после нескольких переносов дат они не уверены, что на этот раз смогут наконец вернуться домой. Один из членов экипажа сказал Business Insider, что хочет забыть о Villa Vie, Columbia и о том, что произошло с круизом.