Про ситуацію розповіло видання Business Insider у матеріалі журналіста Джошуа Нелкена-Зітсера. Двоє членів екіпажу поділилися з журналістом подробицями перебування на лайнері Villa Vie Odyssey, який зараз стоїть на якорі поблизу Сінгапуру.

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Судно належить компанії Villa Vie Residences, яка пропонувала охочим придбати каюту та жити на борту під час навколосвітньої подорожі. Однак через фінансові проблеми компанія припинила круїз, а лайнер опинився під арештом.

Чому пасажири залишили лайнер, а екіпаж досі перебуває на борту?

27 жовтня мешканцям Villa Vie Odyssey повідомили про припинення круїзу та дали лише кілька годин, щоб залишити судно в Камбоджі. До цього компанія продавала каюти за ціною від 119 999 до 439 999 доларів, пропонуючи пасажирам можливість фактично жити в морі. Зупинка круїзу стала наслідком фінансових труднощів, які тривали кілька місяців.

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У Villa Vie пояснювали проблеми зростанням цін на пальне. Через нестачу коштів погіршувалося обслуговування, змінювалися маршрути, а пасажирів просили вносити додаткові гроші. Після висадки мешканців на судні залишилися від 63 до 67 членів екіпажу.

Цю інформацію співзасновник компанії Мікаель Петтерсон підтвердив Business Insider. Наразі лайнер перебуває під арештом за рішенням суду, тому працівники не можуть самостійно залишити його.

На які проблеми скаржаться члени екіпажу?

За словами двох працівників, перебування на судні стало дедалі важчим. Протягом останніх 24 днів у деяких каютах не працювали кондиціонери, хоча температура перевищувала 32 градуси. Також екіпаж зіткнувся з перебоями інтернету, через які складно телефонувати рідним, призупиненням роботи пральні та закриттям бару для працівників.

Однак найбільше людей виснажує невизначеність. Очікувані дати висадки неодноразово переносилися, тому члени екіпажу не знають, коли зможуть повернутися додому. Один із них зізнався, що складається враження, ніби про працівників усі забули. Інший назвав життя на борту справжнім пеклом і розповів, що ситуація перетворюється на тортури, адже екіпаж хоче лише одного – повернутися додому.

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Співзасновник Villa Vie Мікаель Петтерсон визнав, що умови перебування не ідеальні, проте заперечив, що вони настільки погані, як описують працівники.

Хто відповідає за екіпаж і коли він зможе залишити судно?

Через арешт лайнера ситуація залежить від кількох компаній. За словами Петтерсона, за експлуатацію судна відповідає Columbia Cruise Services, а NRP Maritime Asset Management, яка контролює лайнер як адміністратор позики Oceanus Capital, має забезпечувати кошти для покращення умов на борту.

Щоб перемістити Odyssey з якірної стоянки до причалу, потрібен дозвіл судового виконавця Сінгапуру. Лише після цього члени екіпажу зможуть зійти на берег. Керівний партнер NRP Maritime Asset Management Ніколай Гайденрайх не заперечив повідомлень про проблеми з кондиціонерами, інтернетом і скороченням послуг. Водночас він не погодився з оцінкою загальної ситуації, яку дали працівники.

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Також він повідомив, що екіпаж уже отримав зарплату за вересень і жовтень. Раніше компанія затримувала виплати, через що деякі мешканці лайнера навіть організовували збори коштів для підтримки працівників. Ще 8 листопада морська та портова адміністрація Сінгапуру повідомляла, що екіпаж, за наявною інформацією, почувається добре, а питання його добробуту контролюють кредитори судна.

Тим часом самі працівники сподіваються залишити лайнер до кінця тижня. Однак після кількох перенесень дат вони не впевнені, що цього разу зможуть нарешті повернутися додому. Один із членів екіпажу сказав Business Insider, що хоче забути про Villa Vie, Columbia та все, що сталося з круїзом.