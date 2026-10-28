Пасажири продали усе своє майно за "нескінченний круїз", а тепер змушені зійти на берег

Про це розповіло видання LADbible. Компанія Villa Vie Residences, яка організувала незвичайний круїз, оголосила про призупинення роботи через різке зростання витрат на пальне. Тепер вона намагається знайти фінансування, щоб подолати фінансові труднощі.

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Як можна було оселитися на круїзному лайнері?

Компанія Villa Vie Residences пропонувала постійне проживання на судні Odyssey, яке мало відвідувати понад 400 портів світу. Повне коло навколо планети планували здійснювати приблизно за 3,5 року, після чого маршрут мав починатися знову. На лайнері було 509 кают. Їх можна було придбати за ціною від 119 999 до 349 999 доларів. Також компанія пропонувала оренду з можливістю подальшого викупу та трирічні варіанти проживання.

На борту були басейн, спа-зона, ресторан, бар і майданчик для гри в піклбол. Мешканці також могли відвідувати екскурсії та кулінарні заняття. Деякі пасажири вважали такий спосіб життя вигіднішим за проживання на суші. Наприклад, Анжела та Стів із ютуб-каналу MidLife Cruising розповідали, що витрачають у середньому 47,16 долара на день.

Чому круїз зупинився в Камбоджі?

27 жовтня Villa Vie Residences повідомила про призупинення роботи в Камбоджі через різке подорожчання пального. За даними компанії, середні витрати на нього зросли з 1800 до 6000 – 8000 доларів на одну каюту в окремих регіонах Азії. Компанія намагалася скоротити витрати: судно рухалося повільніше та довше залишалося в портах. Проте цих заходів виявилося недостатньо, щоб компенсувати зростання цін.

Перекладати всі додаткові витрати на мешканців компанія вважає нереалістичним рішенням. Тому зараз вона працює над реструктуризацією бізнесу та пошуком додаткового капіталу. На це відвели 60 днів, однак результат поки не гарантований.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що буде з пасажирами, які продали все заради подорожі?

Компанія повідомила, що координує висадку мешканців і шукає для них варіанти тимчасового проживання. Також вона заявила про намір підтримати пасажирів, членів екіпажу та працівників під час кризи. Серед мешканців Odyssey є 66-річний Ренді Кассінгем та його 71-річна дружина Кіт. Подружжя продало все своє майно у Колорадо, щоб постійно жити на лайнері.

Ще в січні Ренді заявляв, що не планує залишати судно. Він розповідав, що раніше вони з дружиною побудували будинок своєї мрії, де він уявляв своє майбутнє. Однак згодом їхні плани змінилися. Тепер майбутнє такого способу життя опинилося під питанням. Компанія продовжує шукати фінансування, але поки не уклала остаточних угод.