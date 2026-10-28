Пассажиры продали все свое имущество ради "бесконечного круиза", а теперь вынуждены сойти на берег

Об этом сообщило издание LADbible. Компания Villa Vie Residences, организовавшая необычный круиз, объявила о приостановке работы из-за резкого роста расходов на топливо. Теперь она пытается найти финансирование, чтобы преодолеть финансовые трудности.

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Как можно было поселиться на круизном лайнере?

Компания Villa Vie Residences предлагала постоянное проживание на судне Odyssey, которое должно было посетить более 400 портов мира. Полный круг вокруг планеты планировалось совершить примерно за 3,5 года, после чего маршрут должен был начинаться заново.

На лайнере было 509 кают. Их можно было приобрести по цене от 119 999 до 349 999 долларов. Также компания предлагала аренду с возможностью последующего выкупа и трехлетние варианты проживания.

На борту были бассейн, спа-зона, ресторан, бар и площадка для игры в пиклбол. Жители также могли посещать экскурсии и кулинарные занятия. Некоторые пассажиры считали такой образ жизни более выгодным, чем проживание на суше. Например, Анжела и Стив с YouTube-канала MidLife Cruising рассказывали, что тратят в среднем 47,16 доллара в день.

Почему круиз остановился в Камбодже?

27 октября Villa Vie Residences сообщила о приостановке работы в Камбодже из-за резкого подорожания топлива. По данным компании, средние расходы на топливо выросли с 1800 до 6000 – 8000 долларов на одну каюту в отдельных регионах Азии. Компания пыталась сократить расходы: судно двигалось медленнее и дольше оставалось в портах. Однако этих мер оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост цен.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Перекладывать все дополнительные расходы на пассажиров компания считает нереалистичным решением. Поэтому сейчас она работает над реструктуризацией бизнеса и поиском дополнительного капитала. На это отвели 60 дней, однако результат пока не гарантирован.

Что будет с пассажирами, которые продали все ради путешествия?

Компания сообщила, что координирует высадку пассажиров и ищет для них варианты временного проживания. Также она заявила о намерении поддержать пассажиров, членов экипажа и сотрудников во время кризиса. Среди жителей "Одиссея" – 66-летний Рэнди Кассингем и его 71-летняя жена Кит. Супруги продали все свое имущество в Колорадо, чтобы постоянно жить на лайнере.

Еще в январе Рэнди заявлял, что не планирует покидать судно. Он рассказывал, что ранее они с женой построили дом своей мечты, где он представлял себе свое будущее. Однако впоследствии их планы изменились. Теперь будущее такого образа жизни оказалось под вопросом. Компания продолжает искать финансирование, но пока не заключила окончательных соглашений.