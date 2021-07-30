Такая ситуация может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.
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Согласно результатам лабораторных исследований в пробах морской воды обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний, – говорится в сообщении.
Отмечается, что это может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям, возникновение и распространение массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих.
Поэтому сегодня, 29 июля, начальник ГУ Госпродпотребслужбы Тимофей Вагис обратился к Бердянскому городскому голове Валерию Баранову и Председателя Запорожской облгосадминистрации Александру Старуху о необходимости срочно проинформировать местных жителей и туристов о ситуации и немедленно внедрить профилактические меры по запрещению водопользования и обеспечении соответствующего санитарного состояния береговой зоны пляжей:
- пляж ДЗСТ "Факел" ЧП "Курорты Приазовья";
- пляж № 3 ООО "Днепр 2000".
Также о запрете купания детей и работников оздоровительного заведения проинформировано руководство ДЗОСТ "Факел".
Отметим, ранее Минздрав сообщил, что на двух популярных пляжах Одессы вода непригодна для купания.