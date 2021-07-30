Така ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби.

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Згідно з результатами лабораторних досліджень в пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед мешканців міста Бердянськ та відпочивальників.

Через це сьогодні, 29 липня, начальник ГУ Держпродспоживслужби Тимофій Вагіс звернувся до Бердянського міського голови Валерія Баранова та Голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха щодо необхідності терміново проінформувати місцевих жителів та туристів про ситуацію і негайно впровадити профілактичні заходи із заборони водокористування та забезпечення відповідного санітарного стану берегової зони пляжів:

пляж ДЗСТ "Факел" ПП "Курорти Приазов'я";

пляж № 3 ТОВ "Дніпро 2000".

Також про заборону купання дітей та працівників оздоровчого закладу проінформовано керівництво ДЗОСТ "Факел".

Відзначимо, раніше МОЗ повідомили, що на двох популярних пляжах Одеси вода непридатна для купання.