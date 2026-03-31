Как кадр из фантастического фильма: где на Ривненщине можно увидеть фосфатные "Белые горы"
Не так далеко от Ровно, а именно в селе Рубче, можно увидеть удивительные "Белые горы" – рукотворные терриконы из химических отходов, образовавшихся в результате деятельности завода.
В Ровенской области есть место, где "горы" выглядят, как с другой планеты. Белоснежные терриконы, темное озеро посреди холмов и почти "космическая" тишина привлекают туристов и фотографов со всех уголков страны.
Где в Украине можно увидеть "Белые горы"?
Хотя Ровенская область не ассоциируется с горным отдыхом, здесь есть уникальная локация, которая привлекает туристов – так называемые "Белые горы". Это фосфатные терриконы, появившиеся в результате деятельности предприятия "Ривнеазот" и расположенные вблизи села Рубче, рассказывает Rivne Day. Посреди белоснежных холмов есть темно-зеленое озеро, которое создает почти "космический" пейзаж.
Эти горы имеют искусственное происхождение и формировались еще со времен СССР как свалка фосфогипса – отходов производства минеральных удобрений. Несмотря на техническое происхождение, локация стала популярной среди туристов и фотографов: необычные пейзажи напоминают другую планету, а фотографии отсюда быстро набирают популярность в соцсетях.
Впрочем, вместе с красотой существуют и предостережения. Часть экологов считает фосфогипс потенциально опасным, ведь при взаимодействии с водой он может выделять вредные вещества и влиять на почвы и водоемы. В то же время местные власти уверяют, что серьезной угрозы нет, а проблему частично решили с помощью специальной скважины, которая уменьшает влияние отходов на окружающую среду.
Какие есть похожие локации в Украине?
В Кривом Роге есть также чрезвычайное место, которое поражает масштабами – это огромные карьеры и шахты, образовавшиеся благодаря деятельности местных предприятий, пишет "Украина Инконита". Это не природные объекты, а результат промышленной работы. Здесь можно увидеть гигантские открытые карьеры, затопленные водоемы и даже спуститься в одну из самых глубоких железорудных шахт мира.
Самый большой карьер Кривого Рога / фото "Украина Инкогнита"
Какие есть еще интересные локации на Ровенщине?
Знали ли вы о озере в Ровенской области, которое называют "Жемчужиной Полесья"? Это озеро Нобель, что формой напоминает подкову или сердце. Дело в том, что водоем фактически разделен пополам. Посередине есть узкий полуостров, на котором стоит село.
Или же, узнайте о Меловые горы возле Клевани. Меловой массив в целом является уникальным геологическим явлением – белоснежные горы возникли миллионы лет назад на месте древнего моря, а карстовые процессы и эрозия сформировали сегодняшний живописный рельеф.
'Белые горы' – это фосфатные терриконы, появившиеся в результате деятельности предприятия 'Ривнеазот'. Они расположены вблизи села Рубче и имеют искусственное происхождение, формируя уникальный пейзаж с белоснежными холмами и темно-зеленым озером.
'Белые горы' привлекают туристов и фотографов благодаря своему необычному виду, напоминающему другую планету. Фотографии, сделанные на фоне белоснежных терриконов и темно-зеленого озера, быстро набирают популярность в соцсетях.
Экологи считают фосфогипс потенциально опасным, поскольку при взаимодействии с водой он может выделять вредные вещества, которые влияют на почвы и водоемы. Местные власти, однако, утверждают, что серьезной угрозы нет, благодаря специальным мерам для уменьшения влияния отходов на окружающую среду.