Bees Airline запускает новые рейсы из Львова в три популярные страны

Украинская авиакомпания Bees Airline постоянно радует своих пассажиров новыми рейсами. В канун новогодних праздников авиакомпания заявила о запуске новых маршрутов в города Европы.

Также лоукостер выполнил первый полет по направлению Киев – Львов. Как отмечается, теперь этот рейс будет регулярно курсировать до пяти раз в неделю.

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Bees запускает рейсы в три страны Европы

Помимо внутренних рейсов, авиаперевозчик расширил и географию международных полетов,

– говорится в сообщении.

Так, авиакомпания будет летать в Австрию, Испанию и Грузию.

В Прагу

С 20 декабря Bees Airline начал выполнять рейсы в Прагу. Полететь можно по понедельникам и пятницам.

Расписание рейсов

Львов 15:30 – Прага 17:00

15:30 – 17:00 Прага 18:00 – Львов 19:30

Стоимость билетов

Билеты из Львова в Прагу обойдутся от 990 гривен, а обратный билет из Праги во Львов – от 1 280 гривен.

Самые дешевые билеты предполагают перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х23 сантиметров и весом до 7 килограммов. Также дополнительно в салон можно взять небольшую вещь.

В Барселону

С 22 декабря по 19 января авиакомпания Bees будет летать из Львова в Барселону дважды в неделю – каждую среду и воскресенье.

Расписание рейсов

Львов 11:15 – Барселона 13:25

11:15 – 13:25 Барселона 14:25 – Львов 18:30

Стоимость билетов начинается от 1 537 гривен в одну сторону и от 3 081 гривны в обе. Они вмещают только ручную кладь.

В Тбилиси

Лоукостер анонсировал полеты из Львова в Тбилиси. Как известно, полеты будут осуществлять с 28 декабря 2021 по 1 февраля 2022 года дважды в неделю – во вторник и субботу.

Расписание рейсов

Львов 11:00 – Тбилиси 15:55

11:00 – 15:55 Тбилиси 16:55 – Львов 18:10

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Стоимость билетов

Билеты уже доступны для бронирования с ценой от 1 530 гривен в одну сторону и от 3 166 гривен в обе.

В стоимости билетов только ручная кладь с габаритами до 55х40х23 сантиметров и весом до 7 килограммов.

Напомним, ранее украинская авиакомпания Bees Airline получила права на эксплуатацию 12 чартерных курортных направлений зимой. В частности, из Киева в ОАЭ, а также из разных городов Украины в Египет и Кению.