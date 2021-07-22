Bees Airline будет летать по новым экзотическим маршрутам – Саудовская Аравия и Бахрейн

Украинская авиакомпания Bees Airline получила право на эксплуатацию двух экзотических маршрутов. Госавиаслужба Украины разрешила лоукосту летать в Саудовскую Аравию и Бахрейн.

На обоих маршрутах частота полетов не должна превышать одного раза в неделю или не менее трех в месяц. Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы от 19 июля №1129.

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Уже с 26 июля авиаперевозчик сможет выполнять чартерные рейсы из Киева в портовый город Даммам на берегу Персидского залива в Саудовской Аравии и в расположенный рядом Бахрейн.

Отмечается, что разрешение выдано на период до 30 октября 2021 года.

По словам гендиректора Bees Airline Евгения Хайнацкого, сейчас авиакомпания ведет переговоры с заказчиком рейсов.

В случае подписания контракта начнем выполнять полеты. Это чартерные рейсы, поэтому дата начала зависит от готовности заказчика, – отметил он.

Он также уточнил, что пока речь идет о въездном туризме из стран Персидского залива в Украину. Дело в том, что с 2020-го граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии могут въезжать в Украину на срок до 90 дней без получения визы.

Отметим, ранее украинский лоукостер SkyUp тоже открыл это направление. Рейсы в Саудовскую Аравию осуществляются из аэропортов в Киеве и Львове.