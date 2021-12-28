Bees Airline будет бесплатно перевозить багаж на зимние курорты: условия акции

Украинская авиакомпания Bees Airline анонсировала выгодное предложение для туристов. которые выбирают активный отдых за границей.

Возможность бесплатной перевозки спортивного снаряжения будет действовать на рейсах в зимние курорты Грузии, Андорры (Испании) и Армении.

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На какие тарифы распространяется акция

Бесплатная перевозка снаряжения разрешена при условии, что тариф уже учитывает единицу зарегистрированного багажа – тарифы Smart и Flex. При этом лыжи или борды вместе с багажом не должны превышать суммарно 23 килограмма, а сумма трех размеров должна составлять менее 330 сантиметров.

Также пассажирам предлагается приобрести единицу багажа к тарифу Light, учитывая размеры и вес, указанные выше. Дополнительное место в багаже ​​стоит 26 евро.

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Акция распространяется на следующие направления:

из Киева в Барселону ;

; из Киева в Тбилиси ;

; из Киева в Батуми ;

; из Львова в Тбилиси ;

; из Одессы в Тбилиси ;

; из Киева в Ереван ;

; из Одессы в Ереван.