Азербайджан открыл границы для украинцев: за сколько можно улететь в Баку
Источник:Lowcostavia
На протяжении почти 2 лет для украинцев действовали строгие ограничения въезда на территорию Азербайджана. Впрочем, с 13 января страна упразднила их.
Это привело к открытию рейсов из Украины в Азербайджан. К тому же по выгодным тарифам для туристов.
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Buta Airways продает дешевые билеты из Киева в Баку
Так, азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways добавила в продажу билеты по акционным тарифам на многие направления, в том числе из Киева в Баку.
Как известно, полеты будут совершать дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.
Стоимость билетов
Билеты в одну сторону можно приобрести по цене от 33 евро, а в обе – от 66 евро. Такие билеты есть на разные даты с января по октябрь 2022 года.
Базовый тариф авиакомпании не предусматривает ручной клади и багажа, но позволяет перевозить маленькую сумку / портфель размером 35x30x10 сантиметров.Обратите внимание! Забронировать билеты можно на официальном сайте авиакомпании butaairways.az. Также рекомендуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или Kiwi.
Пример бронирования билетов на сайте Buta Airways:
Условия въезда в Азербайджан
Азербайджан 13 января разрешил въезд украинским путешественникам. Строгие ограничения по возможности попасть на территорию страны действовали с марта 2020 года.
Детали здесь Азербайджан отменил ограничения на въезд для украинцев, действовавшие почти 2 года
Теперь украинцы могут попасть в Азербайджан. Для этого нужно:
- Путешествовать воздушным транспортом;
- Быть вакцинированным против COVID-19 и иметь документ для подтверждения вакцинации;
- А еще нужно иметь и справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном в течение 72 часов до вылета