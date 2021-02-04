Власти Австрии приняли решение ужесточить правила въезда в страну. Таким образом, с 10 февраля приезжим нужно придерживаться ряда карантинных требований.

Источник: "The local"

Каждый, кто прибывает в Австрию обязан предъявить отрицательный ПЦР-тест или отрицательный тест на антиген в дополнение к регистрации с помощью онлайн-формы.

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Лица, которые регулярно пересекают границу по работе, также должны будут выполнять перечисленные требования один раз в неделю, однако карантин на них не распространяется.

Отмечается, что расширят пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией. Также усилят контроль в горнолыжных зонах, чтобы туристы не пересекали границу.

Ситуация с коронавирусом в Австрии

С 15 января Австрия ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

По данным Worldometer, по состоянию на 4 февраля 2021 в Австрии обнаружены 419 801 случай заражения коронавирусом, 397 910 человек выздоровели, 13 955 болеют, а летальных случаев – 7 936.